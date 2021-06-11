95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü son buldu Bakan Yardımcısı Baydaş: “Yürüyüşün Ankara’ya kadar uzadığını birlikte göreceğiz”

Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşımada kullanılan tarihi İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda düzenlenen törenle sona erdi. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı yürüyüşün en genç ve en yaşlı katılımcılarına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş tarafından katılım belgesi verildi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen ve startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği 4 gün süren 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" kent merkezinde düzenlenen törenle sona erdi.



Yürüyüşe katılan yaklaşık 85 kişi, 95 kilometrelik güzergahta geceleri kaldıkları yerde çadır kurarak kamp yaparken, gündüzleri de yürüyüşünü sürdürdü. Dev Türk bayrağı eşliğinde bugün öğleden sonra Kastamonu'ya gelen kalabalık, yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandırdı.

Yürüyüşçüleri Kışla Parkı önünde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Vali Avni Çakır, Milletvekilleri Metin Çelik ve Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve diğer protokol üyeleri karşıladı.



Belediye Bandosu öncülüğünde oluşturulan kortej eşliğinde meydana yürüyen katılıcılara vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile balkonlarından destek verdi. Yürüyüşçülere vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşte konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü kapsamında motosikletçilerin İnebolu’dan Ankara’ya Anıtkabir’e kadar gideceklerini söyledi.

Yürüyüşün 81 İl’e aktarılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerine alındığını anımsatan Vali Çakır, “Bu etkinlikteki amacımız ninelerimizi ve dedelerimizi hangi zor şartlarda vatanı savunması noktasında nasıl bir süreç gösterdikleri, hangi zorluklarla bu ülkeyi vatan yaptıkları gençliğimize ve geleceğimize aktarmak. Tüm amacımız budur. Şu anda karşılama noktasında bulunan gençlerimizin de bu ruha, bu emanete nasıl sahip çıktıkları görüyoruz, bundan sonrada sahip çıkacaklarının da göstergesidir. Bu yıl ki etkinliğimizde özellikle il dışından bazı vatandaşlarımızı belki bizlere darılmış olabilir. Katılım için büyük talep aldık ama pandemi şartlarından dolayı bu katılımı oldukça sınırlı sayıda yapmak durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki yıl pandemi şartlarının ortadan kalkmasıyla çok daha coşkulu bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştiririz. İstiklal Yolundan en az binleri, hatta on binleri göreceğiz” dedi.



“Yürüyüşün, inşallah Ankara’ya kadar uzadığını birlikte görürüz”

Kastamonu’nun Milli Mücadelenin kilometre taşı bir il olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşümü etkinlik takvimimize dahil ettik. Salgın şartlarının da kalkmasıyla inşallah önümüzdeki yıl daha da coşkulu bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yollara ve meydanlara sığmayacağımız ve bu güzergahın tarihte olduğu gibi Ankara’ya kadar uzadığını inşallah hep birlikte yaşayıp göreceğiz. İnebolu’dan Kastamonu’ya kadar olan güzergahı yürüyenlerin yaş durumuna bakıldığında dalga dalga büyüyecek ve burayı yürüyenler tarihi şuuru görecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak benzeri etkinlikleri Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Afyon’da yapıyoruz. Bir benzere etkinliği de inşallah artık Kastamonu’da bu yürüyüş ile yapacağız. Bu etkinliği yapmamızdaki kastımız tarihimizde dönüm noktası olan anların yaşatılması ve gençlerimize o anı ecdadın izinde sloganıyla ne demek olduğunu gelecek nesillere aktarmaktır. Ecdadın izinden gideceğiz, onların açtığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. O ruhu, o aşkı, o şuuru gelecek nesillere aktaracağız. Gençlerimizi heyecanıyla geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.



“Kastamonu, sesini artık Ankara’ya daha güçlü hissettiriyor”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, artık Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesindedir. Kastamonu kabuğunu kırıyor. Kastamonu, sesini Ankara’da artık daha güçlü hissettiriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Kastamonu, o eski ihtişamlı günlerini tekrar yakalayacaktır. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İnşallah bu etkinliği önümüzdeki yıllarda çok daha kalabalık ortamlarda kutlamayı nasip eder. Sınırlı sayıya rağmen gördüğümüz şu kalabalık büyük coşkuyu anlatmaya yetiyor. İstiklalin ruhu halen bu topraklarda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllardı çok daha ihtişamlı günlerde bu etkinlikleri düzenleriz” ifadelerini kullandı.

Atatürk ve Şehit Şerife Bacı önünde düzenlenen tören tiyatro gösterisi ve Esat Kabaklı konseri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.