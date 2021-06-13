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"Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak için camiden anons yaptırdılar Aralarında kamu görevlileri de olan şebeke, “AFAD görevlisiyiz, deprem olacak, gaz çıkartıyoruz” diyerek köylüleri kandırıp kaçak define aradı

İHA

"Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak için camiden anons yaptırdılar Aralarında kamu görevlileri de olan şebeke, “AFAD görevlisiyiz, deprem olacak, gaz çıkartıyoruz” diyerek köylüleri kandırıp kaçak define aradı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyen 11 kişi, iş makineleri ile ormanlık alanda kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İş makineleri yardımıyla 400 metre yol açarak, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açan şahıslar arasında kamu personelinin de olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 11 kişilik şebeke, Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Kavak köyünde geçtiğimiz pazar günü incelemelerde bulundu. Ardından köy halkı ile görüşen şebeke üyeleri, internette hazırladıkları sahte evrakları köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Köylülerden herhangi bir tepki almayan 11 kişilik şebeke, görüşmeden 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla kaçak kazı yapacakları ormanlık alana geldi. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak iki ayrı bölgede kaçı çalışması başlattı. 3 gün boyunca kazı çalışmalarını bölgede sürdüren şebeke, köylüleri bölgeden uzak tutabilmek için de köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons yaptırdı. Bölgede rahat çalışabilmek için camiden yapılan anonsta köy halkının ve hayvanlarının kazı yapılan bölgeye gitmelerinin tehlikeli ve yasak olduğunu ilan ettiren şebeke, bu zaman zarfında 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açarak kazı çalışmalarını sürdürdü.

Resmi görevli süsü verilerek define aradıkları tespit edildi
Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu şahısların AFAD’ta çalışmadıklarını belirledi. Kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit eden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapan ve ormanlık alana zarar veren Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28) ve M.K.'yi (45) gözaltına aldı. Şahısların kendilerine resmi görevli süsü vererek define aramak amacıyla iş makineleri yardımıyla kazı yaptıklarını belirleyen jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları aramada ruhsatsız silahlar, kazı amaçlı malzemeler ile kazıda kullandıkları iş makineleri ile araçlara da el koydu. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

“Bal dudaklarıyla bizleri kandırdılar”
Pazar günü köylerinde bir yangın çıktığını ve bu sırada definecilerin geldiğini söyleyen Sultan Çapar adlı vatandaş, “1 günde üç kere geldiler kazı yaptıkları yere. Kimse oralı olmayınca kepçe getirdiler. Gaz sıkışması var, deprem olacak, evden çıkmayın, yangın çıkar, gaz patlar dediler. Onlarca ağacımızı da kestiler. Zararımız çok. Başımız da çok ağrıdı. Hazineyi bulup bulmadıklarını bilemiyorum ama kazı yaparken yakalandılar. Dün gece sabaha kadar da nöbet tuttuk” dedi.

"Rahat kazı yapmak için camiden duyuru yaptırdılar"
AFAD’tan geldiklerini söyleyerek köy halkını kandırdıklarını belirten Çapar, “Cami hoparlöründen anons edildi. Dışarı çıkmayın denildi. Kolayına altınları alacaklardı ama beceremediler. Foyaları çıktı meydana. AFAD’tan geldik diye kendilerini tanıttılar. Biz inandık. 6 ay biz burada beraberiz. 70 kişi falan olacağız. Komşuyuz, çay içmeye geliriz. Yani bal dudaklarıyla bizleri kandırdılar. Deprem ve heyelan olacak, zehirlenme olur diye anons ettiler. O da yalanmış, oraları delip bıraktılar. Onların sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sahte evraklarını görünce esas olmadığını anladık” diye konuştu.

“Korkumuzdan kapılarımızı kilitledik, evden çıkamıyorduk”
Geçtiğimiz pazar günü bir aracın köye geldiğini anlatan Zeliha Aslan ise, “İki kadın ile iki erkek vardı. Buralarda dolaştılar, ertesi gün yine geldiler, gezdiler. Üçüncü günde kepçe ile geldiler, 56 tane de araba vardı. Köyden geçip ormanlık alanda kazıya başladılar. Üç gündür kazıyorlar. Ben oraya gidip baktım. Oraları talan etmişler, koca kayaları çıkarıyorlar, oturup bir süre seyrettim. Eve gelene kadar muhtar geldi. Güya karakolu, sağı solu aramışlar. Muhtar gelip camiden anons etti. Dışarıya çıkmayın, camları kapıları kapatın diye. Gerekirse bahçeye gitmeyin. Gaz varmış, zehirlenirmişiz, taş gelirmiş, zarar görürmüşüz, bunları söylediler. Dışarıya çıkamıyorduk, evin önünde duramıyorduk. Arabalar gelip gidiyordu. Gece gündüz aynı otoban gibiydi. Korkuyorduk, kapılarımızı kilitliyorduk. Çocuğu evin önüne çıkartamıyordum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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