Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını komşuları güçlükle evden çıkardı Bir günde dört ayrı noktada çıkan yangınlar evleri ateş topuna döndürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını komşuları güçlükle evden çıkardı Bir günde dört ayrı noktada çıkan yangınlar evleri ateş topuna döndürdü

İHA

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını komşuları güçlükle evden çıkardı Bir günde dört ayrı noktada çıkan yangınlar evleri ateş topuna döndürdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir günde dört farklı noktada peş peşe yangınlar çıktı. Çıkan yangınlarda ateş topuna dönen bir evde yanmak üzere olan yaşlı kadını komşuları güçlükle son anda evden çıkartarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyü Başören Mahallesi’nde çıktı. Metin ve Salih Korkmaz’a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmine edilen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Taşköprü İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği evde alevlerin arasında kalan Salih Korkmaz’ın annesi Ayşe Korkmaz’ı fark eden köylüler, güçlükle yaşlı kadını evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Salih Korkmaz ise, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İkinci yangın ise ilçeye bağlı Doymuş ve Obrucak köylerinde yaşandı. Yangınlarda evlerin çatıları yanarak maddi hasar oluşurken, son yangın ise bugün sabaha karşı Kızılcaörhen köyünde yaşandı. Köyde samanlıkta çıkan yangına Taşköprü itfaiye ekipleri müdahale etti. Maddi hasarlarla atlatılan yangınlara Taşköprü itfaiye ekiplerinin yanı sıra Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Şeker Fabrikası, Hanönü ve Kastamonu itfaiye ekipleri de destek verdi.
Yangınlarda ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak için camiden anons yaptırdılar Aralarında kamu görevlileri de olan şebeke, “AFAD görevlisiyiz, deprem olacak, gaz çıkartıyoruz” diyerek köylüleri kandırıp kaçak define aradı
YEREL HABERLER "Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak ...
Kastamonu'dan Anıtkabir’e 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü"
YEREL HABERLER Kastamonu'dan Anıtkabir’e 340 kilometrelik "İstiklal ...
Kastamonu'da 'İstiklal Sürüşü' etkinliği
YEREL HABERLER Kastamonu'da 'İstiklal Sürüşü' etkinliği
Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri ...
95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü son buldu Bakan Yardımcısı Baydaş: “Yürüyüşün Ankara’ya kadar uzadığını birlikte göreceğiz”
YEREL HABERLER 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü son ...
Tosya Kaymakamından aşı açıklaması
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamından aşı açıklaması
DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden Tosya’da inceleme
YEREL HABERLER DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden Tosya’da inceleme
Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi Hanönü halkına anlatıldı
YEREL HABERLER Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi ...
Kastamonu konakları “Ahşap Birimi” ile restore ediliyor
YEREL HABERLER Kastamonu konakları “Ahşap Birimi” ile restore ...
Muhtara, çürük ve yıkılmış okul binasını ‘tamir et’ dediler Köylüler, atıl okul binası yerine köy konağı yapmak istiyor
YEREL HABERLER Muhtara, çürük ve yıkılmış okul binasını ‘tamir et’ ...
Devrekani’de ilçe meydanı yenilendi
YEREL HABERLER Devrekani’de ilçe meydanı yenilendi
Emlak danışmanı seviye 5 sınavı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Emlak danışmanı seviye 5 sınavı gerçekleştirildi
Motosiklet kazası geçiren genç 6 gündür yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Motosiklet kazası geçiren genç 6 gündür yaşam savaşı ...
Cinayet zanlısı polis ekiplerinin denetiminde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı polis ekiplerinin denetiminde ...