“Kamu görevlisiyiz” diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kamu görevlisiyiz” diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

İHA

“Kamu görevlisiyiz” diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Camiden, vatandaşların ‘bölgeye yaklaşmamaları’ noktasında anons dahi yaptıran şüpheliler, iş makinelerinin yardımıyla 400 metre yol, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, köylüleri de kandırarak iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28), M.K. (45), Ü.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesine getirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada yakınları, adliye önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın geçmişi
İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, Hanönü ilçesi Kavak köyünde internet aracılığıyla hazırladıkları sahte evrakları da köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirtti. Köylülerden herhangi bir tepki almamaları üzerine 13 kişilik şebeke, görüşmeden 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla köye gelerek kaçak kazı çalışmalarına başladı. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.
Kazı alanından köy halkına uzak tutabilmek içinde şebeke, köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons dahi yaptırdı. Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor
YEREL HABERLER Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor
Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Hayvan otlatma meselesinden komşular birbirine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatma meselesinden komşular birbirine girdi: ...
'Katil' gal arısı Kastamonu'da görüldü
YEREL HABERLER 'Katil' gal arısı Kastamonu'da görüldü
'AFAD görevlisiyiz' diyerek, kaçak kazı yapan 11 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 'AFAD görevlisiyiz' diyerek, kaçak kazı yapan 11 ...
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını komşuları güçlükle evden çıkardı Bir günde dört ayrı noktada çıkan yangınlar evleri ateş topuna döndürdü
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını komşuları ...
"Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak için camiden anons yaptırdılar Aralarında kamu görevlileri de olan şebeke, “AFAD görevlisiyiz, deprem olacak, gaz çıkartıyoruz” diyerek köylüleri kandırıp kaçak define aradı
YEREL HABERLER "Kamu görevlisiyiz" deyip rahatça kaçak kazı yapmak ...
Kastamonu'dan Anıtkabir’e 340 kilometrelik "İstiklal Sürüşü"
YEREL HABERLER Kastamonu'dan Anıtkabir’e 340 kilometrelik "İstiklal ...
Kastamonu'da 'İstiklal Sürüşü' etkinliği
YEREL HABERLER Kastamonu'da 'İstiklal Sürüşü' etkinliği
Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri ...