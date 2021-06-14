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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daday’da Hayat Boyu Öğrenme şenliği göz doldurdu

İHA

Daday’da Hayat Boyu Öğrenme şenliği göz doldurdu

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Şenliği beğeni topladı.
Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi. Daday Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe Daday’da el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra birçok kurum ve ilçeden de katılım oldu. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı ile başlayan el emeği ürünlerinin sergilendiği şenlikte, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra Kastamonu Erişen Spor Kulübü öğrencileri tarafından tekvando gösterisi yapıldı. Tekvando gösterisi davetliler tarafından büyük alkış toplarken protokol üyeleri, Daday’ın yanı sıra Kastamonu merkez ve ilçelerinden gelerek açılan stantları gezdi. Şenlikte Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından girişimci kadınlara yönelik bilgilendirmede bulunuldu.
Şenliğin sonunda İnebolulu sanatçı Ufuk Uğuriş tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte, davetliler gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere belge ve ödülleri takdim edildi. Şenlikte konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, şenlik havasında geçen bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Şirin, şenliğinde bu yıl ilk kez düzenlendiğini ve pandemi koşullarına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu yüzden önümüzdeki yıllarda da imkanlar dahilinde şenliğinde devam ettirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Program da ayrıca milli eğitim Müdürü Ahmet Şirin başta olmak üzere, milli eğitim personeline ve öğretmenlere Kaymakam Mehmet Sert tarafından başarı belgesi verildi.

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