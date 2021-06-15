Kastamonu’da 46 kök kenevir bitkisi yakalandı

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Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 46 kök kenevir bitkisi yakalandı. Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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