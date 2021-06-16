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5 asırlık tarihi Acem Hanı, gastronomi merkezine dönüşecek 450 yıllık tarihi Acem Hanı, 12 milyon liralık yatırımla Gastronomi Merkezi olacak

İHA

5 asırlık tarihi Acem Hanı, gastronomi merkezine dönüşecek 450 yıllık tarihi Acem Hanı, 12 milyon liralık yatırımla Gastronomi Merkezi olacak

Kastamonu Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 450 yıllık tarihe sahip Acem Hanı’nda kurulacak gastronomi merkezinde bölgenin yöresel lezzetler, damakları tatlandıracak. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olması beklenen projenin KUZKA tarafından fizibilite raporu da tamamlandı.
Kastamonu Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 450 yıllık tarihe sahip Acem Hanı’nı gastronomi merkezine dönüştürüyor. Kastamonu Belediyesi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü Acem Hanı Gastronomi Merkezi, KUZKA’nın ‘Fizibilite Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı. Restorasyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan tarihi Acem Hanı Gastronomi Merkezi için yürütülen fizibilite çalışmaları da tamamlandı. KUZKA tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre yaklaşık 12 milyon liraya mal olan tarihi Acem Hanı’nın Gastronomi Merkezine dönüştürülmesiyle birlikte, UNESCO için de büyük bir adım atılmış olacak.
Bu çalışmalarla eş güdümlü olarak Acem Hanı Gastronomi Merkezi’nin restorasyon projesinin başlatılarak hızla tamamlanması planlanıyor. Tarihi Acem Hanı’nda gastronomi merkezi kurulmasına ilişkin Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılacak bu kapsamlı çalışma, yöresel mutfak alt yapısını oluşturacağı gibi gastronomi turizminin canlanmasına da öncülük edecek. Türkiye’nin ilk gastronomi hanı olacak projenin sadece Kastamonu’ya değil, bölgeye ve ülkeye de değer katması hedefleniyor.

“Kastamonu, turizm alanında potansiyelini güçlü bir şekilde dünyaya açtı”
Bu kapsamda fizibilite raporunun tamamlanmasıyla ilgili kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, “Kastamonu, turizm alanında artık potansiyelini güçlü bir şekilde tüm dünyaya açtı, ülkemizde olmak üzere gösteriyor. İnşallah kısa sürede bunun güçlü yansımalarını en kısa sürede hep beraber göreceğiz. Ama öte yandan yine Kastamonu eşsiz tarihiyle, kültürüyle, gastronomi alanında da, yemeiçme kültürü anlamında da engin bir zenginliğe sahip. Bu konuda 850’ye yakın kayıt altına alınmış, oldukça zengin bir yöresel mutfağa da sahip bir yöre burası. Yalnız bu anlamda bu çalışmaların daha bilimsel, daha teknik, daha akademik, daha geniş imkânlarla hem yapılması hem de çok daha geniş kitlelere tanıtılması noktasında böyle bir tesise de şiddetle ihtiyaç vardı. Kastamonu olarak öncelikli hedeflerimizden bir diğeri de UNESCO’ya gastronomi alanında dahil olmak. Bu anlamda çok ciddi bir faaliyetin içerisinde hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla da başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu konudaki başvuruyla alakalı gerekli işlemlerimizi yine planımızın içerisinde tamamlayacağız ve başvurumuzu yapacağız” dedi.

“Tarihi Acem Hanı’nı, 1213 milyon liralık yatırımla Gastronomi Merkezine dönüştüreceğiz”
Türkiye’de UNESCO’nun şehirler ağına dahil olan 3 tane kentin olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Kastamonu, eski bir sancak beyliği olduğu için yemek çeşidi noktasında çok zengin. Bizimde geçmişten geleceğe bunu taşımamız gerekiyor. Bunun için diğer kurumlarımıza birlikte hareket ederek bu çalışmayı yürütüyoruz. Kastamonu, yöresel ürünler bakımından en zengin illerimizin başında geliyor. Bu noktada Coğrafi İşaretli ürün sayımızda 22’ye yükseldi. Türkiye’de ilk üç il içerisindeyiz. En büyük eksikliğimiz bu anlamda unutulmaya yüz tutmuş biraz daha zahmet gerektiren yemeklerimizin açığa çıkarılmasıydı. İnşallah bunlarında ortaya çıkmasına öncülük edeceğiz. Bunun için KUZKA’ya sunduğumuz projeye alabileceğimiz destek 45 milyon lira civarında. Ama bu işin maliyeti 1213 milyon lirayı bulacak. Dolayısıyla bu çok ciddi bir iş, hem yemek atölyeleri olacak hem yöresel ürünler olacak hem restoran kısmı olacak. Böyle bir mekan daha civarımızda yok. İnşallah hayata geçirildiğinde çok güzel bir yer olacak. Eski Belediye binamızı da yıktığımızda o bölge tarihi bir dokunun içerisinde olacak. Acem Hanı’nın varlığı da Kastamonu’ya ayrı bir güzellik katacak” diye konuştu.
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, “Acem Hanı Gastronomi Merkezi, Kastamonu için oldukça önemli. Aslında ilimizin temel bir yapı taşını oluşturacak. Kastamonu’nun hedefi UNESCO şehirler ağına dahil olmak. Bu, birçok kurum, kuruluşun senkronize bir şekilde çalışması ve hareket etmesiyle başarılabiliyor. Şu anda Türkiye’de üç tane Gastronomi şehri bulunmakta. Dünya genelinde de şu anda 36 tane Gastronomi alanında şehir bulunuyor. Bu yüzden zorlu bir hedefimiz var. Bunda da başarılı olabilmek için bir eylem planı hazırlandı. Bu planda 93 tane eylemimiz mevcut ve 20 kriteri de rehbere göre planladık. Burada toplamda 7 tane başlık bulunmakta. Gastronominin boyutu, etkinlikler, kurumların rolü, mekan, sivil toplum işbirliği ve projeler olmak üzere 7 tane başlık var. 25’ten fazla kurumun işbirliğiyle bu eylem planını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Kastamonu Belediyemiz ile birlikte Gastronomi Merkezini hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından uzman ekipler tarafından fizibilite raporu hakkında davetlilere bilgiler verildi. Programa Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Belediye Başkanı Yardımcıları Nuray Yücel, Nejdet Karahasanoğlu ile Belediye birim müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

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