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Çobanın bulduğu sakat karacayı, belediye başkanı teslim aldı 15 günlük yavru karaca tedavi altına alındı

İHA

Çobanın bulduğu sakat karacayı, belediye başkanı teslim aldı 15 günlük yavru karaca tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arka ayakları tutmayan 15 günlük karacayı bulan çoban, telefonla aradığı belediye başkanına durumu anlattı. Bölgeye gelen Belediye Başkanı Serkan Uçar ise karacayı ilçe merkezine getirerek, doğa koruma ekiplerine teslim etti.
İlçenin 12 kilometre uzaklığında bulunan Yeniköy köyünde hayvan otlatan Ahmet Akgün, ormanlık alanda yerde yatan ve arka ayakları tutmayan yavru bir karaca gördü. Akgün, daha sonra Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar'ı arayarak durumu anlattı. Bölgeye gelen Başkan Uçar, karacayı bulunduğu yerden alarak ilçeye getirdi ve Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Memurlar tarafından süt verilmeye çalışılan yavru karacının daha 15 günlük olduğu öğrenildi.
Karaca, Başkan Serkan Uçar ile Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fatih Sönmezoğlu tarafından, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karacanın tedavilerinin yapılacağını söyleyen Uçar, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.
Yavru karacayı bulan vatandaşa teşekkürlerini sunan Orman Bölge Müdürü Fatih Sönmezoğlu ise "Arka ayaklarını tedavi edip inşallah doğaya salacağız. Bu duyarlı vatandaşımızı da bir belge ile onurlandırmak istiyoruz" dedi.

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