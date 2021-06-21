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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele eğitimi

İHA

Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele eğitimi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde işletme şeflerine ve orman muhafaza memurlarına, zararlılarla mücadele eğitimi verildi.
Hanönü ilçesinin Yeniköy köyü Farkuşa mahallesindeki ormanlık alanda düzenlenen eğitim seminerinde yörede bulunan orman zararlılarıyla ilgili biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında eğitim verildi. Ormanların korunması ve orman zararlıları (OZM) konularını içeren sunumu Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Şentürk koordinatörlüğünde, Şube Mühendisi Süleyman El ve OZM Laboratuvar şefi Ahmet Bayrak yaptı. Eğitimde OZM konuları, yörede bulunan orman zararlılarıyla ilgili biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadele yöntemleri, (OZM) projelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, arazide kabuk böceklerinin tanınması ile ilgili işletme şeflerine ve orman muhafaza memurlarına yönelik olarak eğitim verildi. Dikili satış, orman suçları, arama ve el koyma faaliyetleri, damga yönetmeliği, orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine ait yönetmelik konuları ayrıntıları ile açıklandı.
Ayrıca, içeriği orman zararlıları ile mücadele olan 305 sayılı tebliğ de anlatılarak Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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