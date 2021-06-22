Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisi açıldı

Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) koordinesinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca Ünlü Kazak Şair Mukagali Makayatev’in doğumunun 90’ıncı yılı münasebetiyle “Son Turnalar Giderken” adlı kitabının da tanıtımı yapıldı.
Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezi’nde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Makayatev’in doğumunun 90’ıncı yılı dolayısıyla “Son Turnalar Giderken” kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.
Hediye takdimi ile devam eden programda halk oyunları gösterisi, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Mukagali Makatayev eserleri hakkında bilgilendirme ve tanıtımın ardından Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı.
Serginin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov; “TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da o tarihten günümüze kadar yürüttüğümüz ortak işbirliğimize bugün bir yenisini eklemek, Kazak halkının meşhur Şairi Mukagali Makatayev’in ‘Son Turnalar Giderken’ adlı şiir kitabını sizlerin beğenisine sunmak üzere huzurlarınızdayız. Mukagali Makatayev; aşkı, dostluğu, doğayı, en önemlisi doğup büyüdüğü ülkesine yönelik sınırsız sevgisini anlattığı şiirleriyle Kazakistan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden birisidir. Ülkesinin edebi geçmişine çok değerli katkılar sunan, 45 yıllık kısacık ömrünü çok değerli eserlerle süsleyen, gençliğine rağmen olgunluğun sembolü olarak öne çıkan Mukagali Makatayev’in değeri vefatından sonra daha da iyi anlaşılmış, şiirlerine besteler yapılmış kıymetli bir şair, yazar ve çevirmendir. Onun şiirlerinin Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk dillerine aktarılmasının, edebiyat dünyasına olduğu kadar Türk Dünyası kardeş edebiyatlarının etkileşimine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle şairin şiirlerini büyük bir özveriyle aktaran tüm şairlerimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” dedi.

“Milleti bir araya getiren en önemli değerlerden biri kültür varlıklarıdır”
Düzenlenen sergiden ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise; “Bizi burada bir araya getiren sebeplerden çok daha öte, ‘Ey gardaş nereye gidiyorsun?’ dediğinde Kızıl Elma’ya derdik. Bugün Kızıl Elma’nın büyük oranda gerçekleşmiş olduğunu görmekten çok mutluyum. Dünyanın bin bir türlü gerçeği var. Fakat asıl bir gerçek var ki, millet ve milliyet gerçeğidir. Ne yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, ne kadar baskı altında kalırsanız kalın, onca senenin ardından ‘Ben Kazak Türk’üyüm. Ben Azerbaycan Türk’üyüm. Ben Özbek Türk’üyüm’ diye nice Türk soyları, asıllara uygun şekilde özgür bir şekilde, Türkiye’yi bir ağabey olarak görüp, Büyük Turan’ın birlikteliğine yol alıyoruz. Milleti bir araya getiren en önemli değerlerden biri de kültür varlıklarıdır. Cenabı Allah hepimize Güney Azerbaycan’ın da, Doğu Türkistan’ın da hürriyetlerine kavuşacağı günü bize göstersin. Çünkü biz büyük bir milletiz ve biz birlikte Büyük Turan’ı muhakkak kuracağız. Dünya Türk’ün gücünü, Türk’ün adaletini tekrar hissedecek. Ne Mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.

“Türk Dünyası, özellikle Kazak halkı söz sanatına büyük önem vermiştir”
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da; “Biz büyükelçilik olarak sanatçılarımıza sahip çıkıyoruz. TÜRKSOY’un sahip çıkması ayrı bir değer katıyor. Bu sene Kazakistan bağımsızlığının da 30’uncu yıldönümünü kutluyoruz. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her zaman Kazaklar bunu yüreğinde saklamaktadır. Bunu da her türlü ortamda ifade etmektedir. Türk Dünyası, özellikle de Kazak halkı söz sanatına büyük önem vermiştir. Tarihimizde büyük ihtilafların mantıklı tek kelimeyle anlaşmaya döndüğü birçok olay vardı. Bu açıdan Mukagali Makatayev Kazak halkı için çok önemlidir. Şairin hayatı çok zor dönemden geçmiştir ama şair buna rağmen yılmamıştır. Kendi çizgisini kaybetmemiştir. Bugün Mukagali Makatayev’in doğumunu tüm Türk Dünyası’nda kutlamaktayız. Mukagali Makatayev’in şiirleri yaşamın tonlarını kapsamaktadır. Onun eserleri ulusal bir özettir” ifadelerini kullandı.

“Kazakistan’ı bağımsız devlet olarak tanıyan ilk ülkedir”
Kastamonu Vali Avni Çakır ise, “TÜRKSOY kurulduğu günden bu yana Türk haklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapmaktadır. Binlerce yıllık tarihi ve özgün kültürü ile kadim bir Anadolu Türk Kenti olan Kastamonu’muz TÜRKSOY’un koordinesinde 2018 yılında Türk Dünyası’nın Kültür Başkentliğini yapmış, yıl içerisinde yapılan birçok etkinlikle Kastamonu Türk Dünyası’na tanıtılmış, Türk Dünyası’nın da önemli şahsiyetlerinde Kastamonu’da tanıtılması sağlanmıştır. Türkiye ortak tarih, kültür ve medeniyetini paylaştığımız dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiğin 1991 yılında aynı gün tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olmuştur” dedi.
Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da ayı, büyükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da ayı, büyükbaş hayvanı telef etti
Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla ...
Aşı, madencilerin ayağına gitti
YEREL HABERLER Aşı, madencilerin ayağına gitti
Mezarlara dadanan ayıdan meyve ağaçları ile kurtulacaklar Ayıların mezarları kazmasının ardından Valilik harekete geçti Doğadaki hayvanların beslenmesi için çalışma yapacaklarını söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Yaban hayatı besleyecek ağaçlandırma çalışmaları yapacağız”
YEREL HABERLER Mezarlara dadanan ayıdan meyve ağaçları ile ...
AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti Kastamonu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir ölü
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını ...
Normalleşme ile birlikte karavancıların tercihi Karadeniz oldu
YEREL HABERLER Normalleşme ile birlikte karavancıların tercihi ...
Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele ...
Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert’e anlattı
YEREL HABERLER Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert’e anlattı
Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde “mobil aşı” uygulaması başladı Vali Çakır: “Şimdiye kadar 240 bin kişiyi aşıladık”
YEREL HABERLER Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde “mobil aşı” ...
Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Online Mentorluk Eğitimi başvurulara açıldı
YEREL HABERLER Online Mentorluk Eğitimi başvurulara açıldı