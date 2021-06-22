Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisi açıldı

Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) koordinesinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca Ünlü Kazak Şair Mukagali Makayatev’in doğumunun 90’ıncı yılı münasebetiyle “Son Turnalar Giderken” adlı kitabının da tanıtımı yapıldı.

Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezi’nde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Makayatev’in doğumunun 90’ıncı yılı dolayısıyla “Son Turnalar Giderken” kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Hediye takdimi ile devam eden programda halk oyunları gösterisi, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Mukagali Makatayev eserleri hakkında bilgilendirme ve tanıtımın ardından Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov; “TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da o tarihten günümüze kadar yürüttüğümüz ortak işbirliğimize bugün bir yenisini eklemek, Kazak halkının meşhur Şairi Mukagali Makatayev’in ‘Son Turnalar Giderken’ adlı şiir kitabını sizlerin beğenisine sunmak üzere huzurlarınızdayız. Mukagali Makatayev; aşkı, dostluğu, doğayı, en önemlisi doğup büyüdüğü ülkesine yönelik sınırsız sevgisini anlattığı şiirleriyle Kazakistan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden birisidir. Ülkesinin edebi geçmişine çok değerli katkılar sunan, 45 yıllık kısacık ömrünü çok değerli eserlerle süsleyen, gençliğine rağmen olgunluğun sembolü olarak öne çıkan Mukagali Makatayev’in değeri vefatından sonra daha da iyi anlaşılmış, şiirlerine besteler yapılmış kıymetli bir şair, yazar ve çevirmendir. Onun şiirlerinin Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk dillerine aktarılmasının, edebiyat dünyasına olduğu kadar Türk Dünyası kardeş edebiyatlarının etkileşimine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle şairin şiirlerini büyük bir özveriyle aktaran tüm şairlerimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” dedi.



“Milleti bir araya getiren en önemli değerlerden biri kültür varlıklarıdır”

Düzenlenen sergiden ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise; “Bizi burada bir araya getiren sebeplerden çok daha öte, ‘Ey gardaş nereye gidiyorsun?’ dediğinde Kızıl Elma’ya derdik. Bugün Kızıl Elma’nın büyük oranda gerçekleşmiş olduğunu görmekten çok mutluyum. Dünyanın bin bir türlü gerçeği var. Fakat asıl bir gerçek var ki, millet ve milliyet gerçeğidir. Ne yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, ne kadar baskı altında kalırsanız kalın, onca senenin ardından ‘Ben Kazak Türk’üyüm. Ben Azerbaycan Türk’üyüm. Ben Özbek Türk’üyüm’ diye nice Türk soyları, asıllara uygun şekilde özgür bir şekilde, Türkiye’yi bir ağabey olarak görüp, Büyük Turan’ın birlikteliğine yol alıyoruz. Milleti bir araya getiren en önemli değerlerden biri de kültür varlıklarıdır. Cenabı Allah hepimize Güney Azerbaycan’ın da, Doğu Türkistan’ın da hürriyetlerine kavuşacağı günü bize göstersin. Çünkü biz büyük bir milletiz ve biz birlikte Büyük Turan’ı muhakkak kuracağız. Dünya Türk’ün gücünü, Türk’ün adaletini tekrar hissedecek. Ne Mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.



“Türk Dünyası, özellikle Kazak halkı söz sanatına büyük önem vermiştir”

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da; “Biz büyükelçilik olarak sanatçılarımıza sahip çıkıyoruz. TÜRKSOY’un sahip çıkması ayrı bir değer katıyor. Bu sene Kazakistan bağımsızlığının da 30’uncu yıldönümünü kutluyoruz. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her zaman Kazaklar bunu yüreğinde saklamaktadır. Bunu da her türlü ortamda ifade etmektedir. Türk Dünyası, özellikle de Kazak halkı söz sanatına büyük önem vermiştir. Tarihimizde büyük ihtilafların mantıklı tek kelimeyle anlaşmaya döndüğü birçok olay vardı. Bu açıdan Mukagali Makatayev Kazak halkı için çok önemlidir. Şairin hayatı çok zor dönemden geçmiştir ama şair buna rağmen yılmamıştır. Kendi çizgisini kaybetmemiştir. Bugün Mukagali Makatayev’in doğumunu tüm Türk Dünyası’nda kutlamaktayız. Mukagali Makatayev’in şiirleri yaşamın tonlarını kapsamaktadır. Onun eserleri ulusal bir özettir” ifadelerini kullandı.



“Kazakistan’ı bağımsız devlet olarak tanıyan ilk ülkedir”

Kastamonu Vali Avni Çakır ise, “TÜRKSOY kurulduğu günden bu yana Türk haklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapmaktadır. Binlerce yıllık tarihi ve özgün kültürü ile kadim bir Anadolu Türk Kenti olan Kastamonu’muz TÜRKSOY’un koordinesinde 2018 yılında Türk Dünyası’nın Kültür Başkentliğini yapmış, yıl içerisinde yapılan birçok etkinlikle Kastamonu Türk Dünyası’na tanıtılmış, Türk Dünyası’nın da önemli şahsiyetlerinde Kastamonu’da tanıtılması sağlanmıştır. Türkiye ortak tarih, kültür ve medeniyetini paylaştığımız dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiğin 1991 yılında aynı gün tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olmuştur” dedi.

Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezdi.

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