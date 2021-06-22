Cam teras ve kanyonları görmeyen kadınlara yönelik gezi düzenlendi

Devrekani Belediyesi tarafından ilçe kadınlarına yönelik Azdavay’da bulunan cam teras ile Pınarbaşı ilçesindeki kanyonlarına gezi düzenlendi.

Devrekani Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınlara yönelik Azdavay’da bulunan cam teras ile Pınarbaşı ilçesindeki Horma ve Valla Kanyonu ile Ilıca Şelalesine yönelik gezi düzenledi. Buraları hiç görmeyen kadınlar başta olmak üzere ilçe halkının katıldığı gezide Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri tanıtıldı.



"İlimizin güzelliklerini göstereceğiz"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediyesi olarak doğa ve kültürel gezilere devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerimizi tanıttık. İlçede ikamet eden kadınlarımızı, buralara getirerek hem doğal güzellikleri görmelerini hem de biraz olsun yoğun iş tempolarından uzaklaşmalarını amaçladık. Devrekanili kadınlarımız, organizasyona oldukça ilgi gösterdiler. Doğa ve Kültürel Geziler programı çerçevesinde ilki düzenlenen gezi programında Devrekanili kadınlar, Azdavay Çatak Kanyonu’nda bulunan Cam Teras, Küre Dağları Milli Parkı’nda yer alan Horma Kanyonu’nu gezme fırsatı buldu. Bu tür gezilerin inşallah önümüzdeki süreçte de devam etmesini sağlayacağız ve ilimizin güzelliklerini ilçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza gösterme imkanı sunacağız" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.