Kastamonu’da tarihi konakta yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da tarihi konakta yangın çıktı

İHA

Kastamonu’da tarihi konakta yangın çıktı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çay bahçesi olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde çay bahçesi ve kafeterya olarak hizmet veren tarihi Gizlice Konağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı kapladı. Çıkan yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, daha da büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayı, önce mezarı şimdi de kiraz ağaçlarını talan etti Geçtiğimiz günlerde mezar kazan ayı, şimdide kiraz ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Ayı, önce mezarı şimdi de kiraz ağaçlarını talan ...
Cam teras ve kanyonları görmeyen kadınlara yönelik gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Cam teras ve kanyonları görmeyen kadınlara yönelik ...
Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf ...
Kastamonu’da ayı, büyükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da ayı, büyükbaş hayvanı telef etti
Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla ...
Aşı, madencilerin ayağına gitti
YEREL HABERLER Aşı, madencilerin ayağına gitti
Mezarlara dadanan ayıdan meyve ağaçları ile kurtulacaklar Ayıların mezarları kazmasının ardından Valilik harekete geçti Doğadaki hayvanların beslenmesi için çalışma yapacaklarını söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Yaban hayatı besleyecek ağaçlandırma çalışmaları yapacağız”
YEREL HABERLER Mezarlara dadanan ayıdan meyve ağaçları ile ...
AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti Kastamonu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir ölü
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını ...
Normalleşme ile birlikte karavancıların tercihi Karadeniz oldu
YEREL HABERLER Normalleşme ile birlikte karavancıların tercihi ...
Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Orman muhafaza memurlarına zararlılarla mücadele ...
Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert’e anlattı
YEREL HABERLER Esnaflar, sorunlarını Kaymakam Sert’e anlattı
Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, şehit babaları unutmadı
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde “mobil aşı” uygulaması başladı Vali Çakır: “Şimdiye kadar 240 bin kişiyi aşıladık”
YEREL HABERLER Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde “mobil aşı” ...
Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Online Mentorluk Eğitimi başvurulara açıldı
YEREL HABERLER Online Mentorluk Eğitimi başvurulara açıldı