TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Vidinlioğlu'na ziyaret

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinloğlu’nu ziyaret etti.

Kaseinov, Kastamonu’nun kendileri için ve Türk Kültür Dünyası için önemli bir şehir olduğunu belirtti. Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kaseinov, Kastamonu’nun doğası, mimarisi, tarihi ile Türk kültürünü yansıtan önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Kaseinov, "2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği yapan Kastamonu ile çok güçlü bağlarımız oldu, bu bağların kopmaması ve üzerine koyarak süreklilik arz etmesi bizler için önemli. Bu kültürel etkileşim ve birikimi koordineli çalıştığımız UNESCO’ya da taşıyacağımızı da belirtmek isterim. Kastamonu’da ortak paydalarımızın oluşması adına, gerek Kastamonulu yetenekli sanatçılarımız olsun gerek ise kendi bünyemizdeki sanatçılarımızın çizimlerinden yararlanarak; anıtlar, heykeller yapılabilir. Ekonomik, kültürel iş birliği ve Kardeşlik kavramlarının ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu kavramları da Kastamonu şehrinin dinamikleri ile istişare ederek geliştireceğiz" dedi.



"Karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz"

Ziyareti dolayısıyla Kaseinov’a teşekkürlerini sunann Başkan Vidinlioğlu ise "Konuklarımıza, şehrimiz ve belediyemizin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bu da güzel projelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ekonomik, Kültürel iş birliği ve Kardeşlik vurgusu bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kastamonu’muzun Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu unutturmamak adına çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.