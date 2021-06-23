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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’deki potansiyel karavan alanları belirlendi

İHA

Türkiye’deki potansiyel karavan alanları belirlendi

Salgınla birlikte değişen tatil konsepti sonrasında harekete geçen kalkınma ajansları, ülke genelinde başlatılan potansiyel karavan alanları saha tespit çalışmasını tamamladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından karavan turizmi alanında koordinatör olarak belirlenen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında, ülke genelinde toplam 249 potansiyel karavan alanı tespit edildi. İlk olarak karavan alanları tespit çalışmaları KUZKA, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde TR82 ve TR81 Bölgelerinde gerçekleştirildi. Ardından kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin kendi bölgelerinde yaptığı karavan alanları saha tespit çalışmaları ile ülke geneline yayıldı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonrasında belirlenen potansiyel alanlar, KUZKA tarafından harita üzerine işlenerek rapor haline dönüştürüldü.

249 potansiyel kamp alanı tespit edildi
Potansiyel kamp alanlarının belirlenmesi çalışmaları, mülkiyet sahibi motivasyonu, çevredeki turizm unsurlarının özgünlüğü, arazinin uygunluğu, iklim uygunluğu, ulaşım kolaylığı ve alanların turizm unsurlarına yakın olması gibi kriterler referans alınarak yapıldı. Karavan saha tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm veriler harita üzerine işlenerek ulusal kamp alanları ortaya çıkarıldı. Bu amaçla harita üzerine “P” harfiyle işaretlenen yerler karavan park alanları, “Motokaravan” simgesiyle işaretlenen yerler ise karavan kamp alanları olarak belirlendi.

Kalkınma ajansları ve kalkınma idareleri tarafından belirlenen doğa, kültür, deniz ve sağlık konsepti alanları ise harita üzerinde farklı renk kodlarıyla işaretlendi. Buna göre yeşil renkle işaretlenen noktalar doğa konseptini, turuncu renkle işaretlenen noktalar kültür konseptini, mavi renkle işaretlenen noktalar deniz konseptini ve lacivert renkle işaretlenen noktalar ise sağlık konseptini ifade edecek şekilde belirlendi. Tespit edilen bu alanlara baktığımızda 217 doğa konseptli kamp alanı sayısal üstünlüğü ile dikkat çekiyor. Diğer kamp alanları ise 20’si kültür, 10’u deniz ve 2’si de sağlık konseptli alan olarak belirlendi.

"Ülkemizin turizm potansiyeli Avrupa’ya göre çok yüksek"
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, çalışmanın amacının Türkiye’de karavan turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu açıkladı. Genç, "Ülkemizde kamp ve karavan faaliyetlerinde çatı sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF)’na göre, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemiz turizm değerlerinin önemli potansiyele sahip. Bu potansiyelden yeterince faydalanabilmek için fiziki ve hizmet altyapısının geliştirilmesi gerekiyor. Altyapının gelişmesi durumunda Türkiye’nin Avrupalı karavan kullanıcıları tarafından tercih edildiğini göreceğiz. Kamp ve karavan alanları altyapısının gelişmiş olduğu Avrupa’daki alanlar incelendiğinde bir karavan kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını giderebildiği ve kaliteli zaman geçirebildiği görülmektedir. Biz de kamp alanlarımızın zaman içinde aynı kalitede hizmet verebilecek düzeye gelmesini hedefliyoruz" dedi.

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