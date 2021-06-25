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Şehit annesini duygulandıran açılış: Gözyaşlarına hakim olamadı Şehit annesi, kütüphanede gördüğü oğlunun fotoğrafını severek gözyaşı döktü

İHA

Şehit annesini duygulandıran açılış: Gözyaşlarına hakim olamadı Şehit annesi, kütüphanede gördüğü oğlunun fotoğrafını severek gözyaşı döktü

Van’da geçtiğimiz yıl çığ düşmesi sonucu şehit düşen oğlu Uzman Jandarma Onbaşı Ufuk Deniz adına kurulan kütüphanenin açılışına katılan anne, kütüphane önünde asılan oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı annenin gözyaşları içinde oğlunun fotoğrafını sevmesi salondakileri ise duygulandırdı.
Tosya Kaymakamlığı, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, müşterek yürüttüğü proje kapsamında Subaşı köyünde bulunan Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokuluna kütüphane yaptı. Yaklaşık ilk etapta bin 250 kitabın bulunduğu kütüphaneye geçtiğimiz yıl Van’da çığ düşmesi sonucu şehit olan Tosya nüfusuna kayıtlı Uzman Jandarma Onbaşı Ufuk Deniz’in adı verildi. Kütüphanenin açılışına katılan şehidin annesi Behiye Deniz, yapılan duanın ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdeleyi kesti. Şehit Annesi Behiye Deniz, kütüphane girişine konulan şehit oğlunun fotoğrafını görerek büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Behiye Deniz, oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi. Bir süre sonra sakinleşen Şehit Annesi Behiye Deniz, oğluyla ilgili anılarından bahsederek kütüphaneyi gezdi. Şehit Annesi Behiye Deniz, oğlunun adının kütüphaneye verilmesinden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

“Tosya’da açtığımız 8 kütüphanemizin her birinin adına şehitlerimizin ismini verdik”
Çok anlamlı ve çok manidar bir çalışmanın mutluluğunu paylaştıklarını söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Bir şehitten adını alan okulumuza yine başka bir şehidimizin adını vermiş olduğumuz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Ben, bunun nasıl bir heyecan ve mutluluk olduğunu kendi ilçemde yaptığım çalışmalarda yaşayan bir idareciyim. ‘Okuyan Bir Tosya Hayalim Var’ kampanyası adı altında yapmış olduğumuz 8 okul kütüphanesinin her birine bir şehidimizin ismini verdik. Hatta Tosyalı olmayıp ta 15 Temmuz’da hain FETÖ saldırısında şehit olmuş Özel Harekatçı Dursun Acar’ın ismini de kütüphanemize verdik. İsmini veremediğimiz tek şehidimiz Ufuk Deniz’di. Çünkü çok daha yeni şehit olmuştu. Şehidimizin acısı çok daha taze bizlerde. Pandemi süreciyle birlikte buna fırsat bulamadık. Nitekim bu eksiklik burada tamamlandı. İnşallah ilçedeki görev sürem dolmadan Ufuk Deniz içinde bir kütüphanenin açılışını yapmaya cani gönülden arzu ediyorum” dedi.

Kütüphane açılışına emek verenlere plaket
Açılış öncesinde Şehit Annesi Behiye Deniz ile birlikte kütüphanenin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Törene Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Maden, Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Mahmut Çelikbaş ile Ülkü Ocakları İl Asena birim başkanı Öznur Karandı ile davetliler katıldı.

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