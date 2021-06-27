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Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı kovanlarının yanında radyoyu açık tutarak ayıların gelmesini engelliyor

İHA

Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı kovanlarının yanında radyoyu açık tutarak ayıların gelmesini engelliyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen, yaylada arı kovanlarına musallat olan ayılardan kurtulmak için ilginç bir yöntem buldu. Kovanların bulunduğu alanda sürekli radyoyu açık tutan arıcı, bu yöntemle ayıların arı kovanlarına gelmesini engelliyor.
Türkiye’nin birçok ilinde öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 10 yıl önce emekli olan Murat Baydar (61), memleketi Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyüne yerleşti. Emekli olduktan sonra "hayalim" dediği arıcılıkla uğraşmaya başlayan Baydar, başarılı denemelerinin ardından artık bu işi iyi profesyonel olarak yapmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Baydar, yaylada arı kovanlarını ayıların saldırısından koruyabilmek radyodan müzik çalıyor. Hiç durmadan radyodan çalan müzik sayesinde ayıların zararından kurtulduğunu söyleyen Bayrak, bu sayede de tamamen doğal bal üretimi yaptığını kaydetti.

“Emekli olduktan sonra köyüme dönüş yapıp arı yetiştiriciliğine başladım”
En son görevini Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tamamladığını belirten Baydar, "Emekli olduktan sona köyüme dönüş yaptım. Birkaç kovanla başladım, arıcılıkta başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadım. Köyümün yaylalarında, şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe yaşıyorum. Buradayken tamamen başka bir dünyada gibiyim. Arılarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hayalim olan bir uğraşla zaman geçirdiğim için çok mutlu oluyorum" dedi.
Arıcılığın emek isteyen bir uğraş olduğunu dile getiren Baydar, "İşe ilk başta birkaç kovanla başladım. Şu anda yaklaşık 50 kovanım var. Arılar çok gizemli hayvanlar. Onları tanıdıkça daha çok yaklaşıyorum" diye konuştu.

“Ballarımız yüzde 100 organik, bu yaylada tarım yapılmıyor”
10 yıldır arıcılıkla uğraştığından bahseden Baydar, “Bu sene Yumacık Yaylası'nda Avlu Tarla'da arılarla birlikte bal üretimi yapıyoruz. Ballarımız yüzde 100 organik. Çünkü etrafımızda herhangi bir tarım arazisi bulunmuyor. Yaklaşık 45 kilometre mesafeye kadar herhangi bir tarım yapılmıyor. Sadece bulunduğum yaylada hiç ekilmemiş araziler var. Şu anda bulunduğum alanda daha önce tarım yapılmış, samanlığı var, bir binası var. Fakat uzun süredir atıl vaziyette kalmış. 3 ay boyunca buradayız. İnşallah bal üretimi yapacağız" dedi.

“Radyodan çalan müzik sayesinde arı kovanlarından ayıları uzak tutuyorum”
Arılarına bazen ayıların musallat olduğunu söyleyen Baydar, "Bu kara kovan usulü üretim. Bu kovanda petek yok, tamamen arı işçiliğini kullanarak kovanda üretim yapıyorum. Radyo sesi açık olduğu sürece ayılar bu arı kovanlarına gelmiyor. Bunun dışında yani radyo çalmadığı zaman fırsat bulduğu an arı kovanlarına gelme imkanı var. Şimdilik ayılarla bir problem yaşamadık. Ama kendi köyümde evimin yanında Ramazan ayında bir kovanımı yedi, afiyet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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