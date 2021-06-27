Kastamonu Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor

Kastamonu Belediyesi, iş kazalarının önüne geçebilmek için personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

Bir ay boyunca tüm tehlike sınıflarına verileceği belirtilen eğitimler, Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası ikinci katında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Kastamonu Belediyesi çalışanlarının güvenliği ve sağlığını çok önemsediğini belirten Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Pandemi kurallarına uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimizce eğitimler veriliyor. Bir kardeşimizin canı yansa benim daha fazla canım yanar. Ben bu eğitimlere çok önem veriyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ekibimizle birlikte Kastamonu Belediyesi olarak şehrimize en iyi hizmeti sunmak için her noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah kazasız belasız bir dönem daha geçireceğiz. Her alanda hizmet içi eğitimlerimize de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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