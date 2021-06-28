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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da dernek yöneticilerine seminer

İHA

Tosya’da dernek yöneticilerine seminer

Tosya'da dernek yöneticilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Tosya ilçesinde faaliyet gösteren derneklerin dernek iş ve işlemleri ile yasal mevzuat hakkında dernek yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından seminer düzenlendi. Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Pınar Başbilen tarafından verilen seminere Tosya Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Bedriye Zengin, dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak maske ve mesafe gözetilerek yapılan seminerde Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Pınar Başbilen katılımcılara dernek iş ve işlemleri hakkında bilgi verdi.
Derneklerin yükümlülükleri ve yasal mevzuatı anlatan Başbilen derneğin kuruluşundan itibaren; tutulması gereken defterler, genel kurul toplantıları, dernek gelir ve giderleri ile yardım toplama mevzuatına kadar her işlemi detaylı olarak anlattı. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Pınar Başbilen, dernek yöneticilerinin iş ve işlemlerinde dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

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