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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenilenebilir enerji yatırımcısına finansman konuları anlatıldı

İHA

Yenilenebilir enerji yatırımcısına finansman konuları anlatıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Bölgesi’nde uygulanması planlanan potansiyel kaynak verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımları ve yatırımların finansmanı konularında çevrim içi ortamda "Kaynak Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Enerjinin Finansmanı” konulu seminer düzenledi.
Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri serisinin yedincisini gerçekleştiren KUZKA, bu kez Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta faaliyet gösteren özel sektör kurumları, organize sanayi bölgeleri, ticaret sanayi odaları ile il ve ilçe belediyeleri tarafından uygulanması planlanan potansiyel kaynak verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarının özellikleri ve yatırımların finansmanı konularında katılımcıları bilgilendirdi.
KUZKA ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı iş birliğinde gerçekleştirilen seminere Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu, finans kurumu temsilcileri, proje mühendisleri Meriç Bulak, Elif Karaman ile Bölge illerinde faaliyet gösteren çok sayıda özel ve kamu kurum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Seminerin açılışında konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Yenilenebilir enerjinin her geçen gün önemi artıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin belirlemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde iklim değişikliği başlığında yenilenebilir enerji konusu önemseniyor. Bu anlamda finans kuruluşları da yenilenebilir enerji teknolojisine dayalı projeleri destekleme noktasında geçiş sağlıyorlar. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda bu seminerin bölge ve ülke açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
Finans kurumları ilişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu tarafından verilen seminerin ilk bölümünde, projenin kısa tanıtımı, bugüne kadar elde edilen sonuçlar, finansman hakkında bilgiler paylaşıldı. Hatipoğlu, “İklim dengeleri ve temiz enerji kavramlarını yokmuş gibi ya da alt sıralara attığımızda kalkınma hedeflerimize ulaşmada metodolojilerde büyük sapmalar olduğunu görüyoruz. Bu konularda ciddi önlemler alınmadığı durumda birçok yerin yaşanamaz duruma geleceği ve bundan ötürü 30 milyon nüfusun yer değiştireceği öngörüleri var. 2019 yılı dünya ekonomik formu raporunda reel sektörün zarar görebileceği 10 risk sıralandığında ilk altısının iklim şartlarıyla ilgili olduğu tespit edilmektedir. Bizler de tüm bu bahsettiğimiz konulara karşın çalışmalarını yürütmekte olan bir programız” diye konuştu.
Seminerin Modül 1 ve Modül 2 kısımlarında ise proje mühendislerince kaynak verimliliğinin tanıtımı, kaynak verimliliği potansiyelleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin genel ve teknik bilgiler paylaşıldı. Seminer, katılımcıların kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına ilişkin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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