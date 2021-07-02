Vefat eden babasının adına kütüphane kurdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kişisel gelişim uzmanı Gamze Amucaoğlu, vefat eden babasının adını yaşatmak için ve onun anısına kütüphane oluşturdu.

Tosya ilçesinde geçtiğimiz yıl vefat eden sevilen isimlerinden Ziraat Mühendisi Hakkı Kurtkuş’un adının yaşatılması amacıyla köy ilkokulunda adına kütüphane açıldı. Kurtkuş’un kızı kişisel gelişim uzmanı Gamze Amucaoğlu ablası Gonca Ünal ile birlikte babasının adını yaşatmak için ilçenin Sekiler Köyü İlkokulunda 1000 kitaplık kütüphane oluşturarak çocukların kullanımına sundu. Kütüphanenin tamamlanmasının ardından Sekiler Köyü İlkokulu’nu ziyaret eden Gamze Amucaoğlu, öğrencilere sınav kaygısı, stres yönetimi, motivasyon eğitimi ve kendi hayatının lideri ol konularında seminer verdi.

Seminerin ardından çocuklarla fotoğraf çektiren Amucaoğlu başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

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