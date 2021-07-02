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Kamyonetin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti Ağır yaralı hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamadı

İHA

Kamyonetin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti Ağır yaralı hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamadı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.
Kaza, Tosya şehir merkezinde hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 37 ET 522 plakalı kamyonet, 12 yaşındaki Hasret Melek Helvacıoğlu'nun kullandığı bisiklet çarptı. Kazada, bisiklette bulunan 12 yaşındaki Hasret Melek Helvacıoğlu ağır yaralı olarak 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Helvacıoğlu, kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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