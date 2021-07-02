Kaybolan 150 keçiyi jandarma ekipleri buldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 150 keçisi kayboldu. Kaybolan keçileri jandarma ekipleri, ormanlık alanda bulanarak sahibine teslim etti.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Uzbanlar Köyü Kozdere Mahallesinden Emrah Yılmaz’a ait 150 keçi, ağıl kapısının açık kalması sebebiyle dışarıya çıkarak kayboldu. Hayvan sahibi Yılmaz’ın sabah erken saatlerde ağıla gitmesiyle fark edilen olay sonrası ormanda arama yapan Yılmaz ailesi, tüm aramalarına rağmen keçilerini bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağlık, ormanlık ve sarp arazi için görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve drone operatörü, AFAD ekibi ve Isıya Duyarlı Termal Kameralı drone ile Jandarma Asayiş Timleri ve sürü sahibinin katılımıyla birlikte koyunları aramaya başladı. Ağıldan kilometrelerce uzakta yapılan aramalar sonucunda kayıp olan 150 keçinin tamamı akşam saatlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Emrah Yılmaz, gözyaşları içerisinde Jandarma ve AFAD görevlilerine teşekkürlerini iletti. Ailesinin geçimini bu 150 adet keçiyle sağladığını belirten Yılmaz, devletin her zaman olduğu gibi en zor anlarında vatandaşının yanında olduğunu gösterdiğini bundan memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.