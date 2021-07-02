Kastamonu'da kurban kesim kursu açılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban kesim kursu açılacak.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi, kurban bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesimini belirli kurallar çerçevesinde rahatlıkla yapabilmesi amacıyla kurs açacağını duyurdu. 7 Temmuz 2021 tarihinde müracaatların tamamlanacağı kurban kesim kursu 1 hafta sürecek. Kurban kesim kursunu başarı ile tamamlayan adaylara kurban kesim sertifikası da verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.