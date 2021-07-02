Kastamonu Belediyespor’un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye’yi ilk kez EHF Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ilk kez mücadele edeceği EHF Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek. Çekilen kura neticesinde Kastamonu ekibi; CSKA (Rusya), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubjana (Slovenya), Odense Handbold (Danimarka), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Metz Handball (Fransa), IK Savehof (İsveç) takımları ile mücadele edecek.

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