Tosya Muhtarlar Dayanışma Derneğinde seçim yapıldı

Tosya Yardımlaşma Derneği'nin ertelenen genel kurulunda yeni başkan ve yönetimi belirlendi.

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Tosya ilçesinde köy muhtarlarının çatısı altında toplandığı Tosya Yardımlaşma Derneği’nde ertelenen olağan genel kurul yapıldı. Saat 10.30’da başlayan olağan genel kurulda, Başkan Ahmet Baş, Başkan Yardımcısı Kadri Eken ve Katip Üye Mustafa Yiğit’ten oluşan divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplantıda konuşan Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Koçgözlü, üyelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek derneğin muhtarları biraya getirerek kaynaştırdığının altını çizdi. Köylere daha iyi hizmet gelmesi için çalıştıklarına vurgu yapan Koçgözlü, yeni seçilecek olan yönetime başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Faaliyet raporları ibra edilerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan seçimlere geçildi. Akbük Köyü Muhtarı Hayrettin Gül başkanlığında divan başkanlığına bir adet liste sunuldu. Seçime tek liste giren Hayrettin Gül, oy birliği ile Tosya Muhtarlar Dayanışma Derneği başkanı seçildi. Yapılan seçim sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Üç yıllığına başkanlığına seçilen Gül, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek köylere en iyi hizmet vermek için çalışacaklarını dile getirdi.

Toplantı üyelerin dilek ve temennilerinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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