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Bakan Pakdemirli’den Meral Akşener’e ‘akıllı yangın’ tepkisi “Daha orman şehidimizin 7’si çıkmadı, seni Allah’a havale ediyorum” “Türkiye’de en iyi korunan topraklar orman alanlarıdır”

İHA

Bakan Pakdemirli’den Meral Akşener’e ‘akıllı yangın’ tepkisi “Daha orman şehidimizin 7’si çıkmadı, seni Allah’a havale ediyorum” “Türkiye’de en iyi korunan topraklar orman alanlarıdır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden orman şehidinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘akıllı yangın’ ibaresini kullanmasına tepki gösterdi. Bakan Pakdemirli, daha orman şehidinin 7’sinin çıkmadığını ve bu iftiraları atanları Allah’a havale ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en korunaklı topraklarının ormanlık alanlar olduğunu ve buna rağmen en korunaklı alanlar için bile yalan konuşabildiklerini kaydetti.
Tarım Sektörü Paydaş toplantısına katılmak üzere Kastamonu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüşen Bakan Pakdemirli, yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Vidinlioğlu’ndan bilgiler aldıktan sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve partililerle burada bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın ile ilgili konuştu. Yangında bir orman şehidinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, “30 yıllık Karabağ işgalden kurtuldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu olmasaydı, bir koalisyon hükümeti olsaydı bu olabilir miydi? Asla olamazdı. 40 yıllık PKK bitme noktasına geldi. Koalisyon hükümeti olsaydı bu da asla bitmezdi. Kapalı Maraş açıldı. 50 yıllık geçmişe sahip FETÖ bitme noktasına geldi. 86 yıl sonra çok kişinin hayali olan Ayasofya açıldı. Birkaç neslin hayali olan Taksim’de cami açıldı. Dünyanın en büyük havalimanını yapacağız deseydik, kimse inanmazdı. Ben hatırlıyorum, 40 yıl önce İngiltere buraya gelip futbolda bize 8 tane gol atıp giderdi. Bizde omuz silkerdik. Aslında sözde gururlu bir milletiz. Ama Türk filmlerindeki gibi fakir ama gururlu gençliktik. Şimdi Türkiye ayağa ve şaha kalktı, belli bir hedef doğrultusunda gidiyor ama bunu istemiyorlar, bunu sindiremiyorlar. İnşallah bunlarında hızlı bir şekilde üstesinden geleceğiz. Dünyanın en büyük havalimanlarını, Kanal İstanbul’u yapacağız” dedi.

Bakan Pakdemirli, Kanal İstanbul eleştirilerine cevap verdi
Türkiye’nin artık alanında iddialı projelere imza atmak durumunda olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Çünkü eğer bir çekim merkezi yapmak istiyorsanız, adamlar Birleşik Arap Emirliklerinde adalar yapıyorlar. Palma adası yaptım diyor. Dünya şeklinde ada yaptım diyor. Oralarda çevresel problem olmuyor da bizde mi oluyor. Bizde bu işlere karşı çıkanlara baktığınız zaman 1. Köprüye CHP karşı çıkmış, 2. Köprüye yine aynısı. 3. Köprüye kim karşı çıkmış ortalıyı yakıp yıktılar sonradan da utanmadan yahu ağaç meselesi konuşuyorduk birdenbire baktık havalimanını yapma, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yapma, Osmangazi’yi yapma, orayı yapma burayı yapma. Peki, bu ülke nasıl gelişecek. Bir çivi çakmaya niyetleri olmayanlar iktidara talip. Bu sebepten hizmet siyasete tutunanlarındır. Hizmet tarafı Cumhur İttifakı. Diğer taraf yalanın ipine sarılanların tarafı. Yalan ile iftira ile 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ı göndermeye çalışıyorlar. Ama yalan ile iftira ile gönderemeyecekler. Ancak halkın gönlüne girerek, projelerini açıklayarak ve halkıda ikna ederek gönderebilirler. Halkın temel değerleri ile sıkıntılarının olmadığını ispatlamaları gerekiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda böyle bir fırsatları olabilir. Bugün Türkiye, S400’den tutun Filistin’e sahip çıkıyor, Bakanlığımızın yatırı olan Yusufeli Barajı Dünya’nın 3’nücü büyük barajı oluyor. Bunların hepsi adım adım ilerliyor. İnşallah yarınlarımız son derece aydınlıktır. Yalanın ipine sarılanlara mutlaka cevap verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye’de en iyi korunan topraklar orman alanlarıdır”
Muhalefetin zaman zaman öyle yalanlar konuştuğunu ve insanın bir süre sonra bunlara inanır gibi olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, “Maalesef böyle. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili de böyle. Marmaris’te bir yangın oldu. Allah rahmet eylesin bir kardeşimiz, orman işçimizi orada şehit verdik. Cenazesini birlikte ailesiyle kıldık. Ailesi son derece orman teşkilatını iyi bilen, çok düzgün çok iyi niyetli insanlar. Şimdi bu şehidimizin henüz cenazesi yeni toprağa verilmiş, daha 7’si çıkmadan başladılar dediler ki orayı bilerek yaktılar. Yahu bu kadar izansızlık, bu kadar yalancılık olamaz. Tutturdular zamanında bir kontrollü darbe lafını çıkardılar şimdi de akıllı yangın diye bir laf çıkardılar. Yahu yangının akıllısı olur mu? Yangının ancak akılsızı olur. Akılsız bir adam orada çıkartmıştır, akılsız bir şekilde çıkmıştır. Ondan sonra bizler onu söndürme gayreti ve çabası içerisine gireriz. Anayasa’nın 169. Maddesi diyor ki orman alanları daraltılamaz. Bunu en iyi Kastamonulu hemşerilerim bilir. Bir ağacı kes bakalım adamı ne yaparlar. Ormandan izinsiz iki tane kozalak al bakalım ne oluyor. Türkiye’de en iyi korunan topraklar orman alanlarıdır. En iyi korunan topraklara dahi böyle bir yalan atabiliyorlar, böyle bir söylemde bulunabiliyorlar. Ben şehidimizin henüz 7’si çıkmadan bu yalanları ve bu iftiraları atanları Allah’a havale ediyorum. Orman alanlarını daraltmak mümkün değil. Yanan alanların hepsi ilk dikim zamanında tekrardan ağaçlandırılır. Taşköprü’de bir yangın yaşadık. Taşköprü’de yanan alanlar, ilk dikim zamanında müsait olduğunda hemen biz bu dikimleri gerçekleştirdik. Bugün Taşköprü tekrar yeşermeye başladı. Tüm Türkiye’nin her yeri için bu geçerlidir. Nerede orman var ise orası orman olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü için yazdığı şiiri okudu
AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü içinde şiir yazdığını söyleyen Bakan Pakdemirli, yazdığı şiiri okuyarak, “Kastamonu’yu daha iyi bir il konumuna getirmek için bunun çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Burada Recep Tayyip Erdoğan’ın bir temsilcisi var. O da Doğan Ünlü’dür. Gece sayın başkan ile ilgili bir dörtlük yazdım. Beğenirseniz alkışlayalım. Kastamonulu çalışkandır, herkes bilir onu. Tarihin şan ile zaferlerle dolu. AK Parti’nin kalesi, yiğidin bin bir tonu, Doğan Ünlü ile hazır 2023’e Kastamonu” Şiirin ardından salondu büyük alkış yankılandı. Peki, hazır mısınız Kastamonu. Kongrelerimizi bitirdik artık yenilendik. Önümüzde Cumhur İttifakının bir hedefi var. 2100 yılına kadar hedeflerimiz var. Bunlara mutlaka yönelmemiz lazım” dedi.
Bakan Pakdemirli, buradaki ziyaretinin ardından MHP Kastamonu İl Başkanlığını da ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Emin Çınar ile görüşen Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı ile ilgili istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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