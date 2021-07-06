İki köy anlaşamadı, 812 yaşındaki çınar ağacının yolu trafiğe kapatıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Beldeğirmeni köyünde bulunan ve 812 yaşında olan tarihi çınar ağacının yolu iki köyün anlaşmazlığı yüzünden kapatıldı. Köy yolunun kapatılmasıyla birlikte 8 asırdır tarihe tanıklık eden dev çınar ağacını ziyaretçiler artık göremeyecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen 812 yaşındaki dev çınar ağacını ziyaretçiler artık göremeyecek. Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmeni köyü sınırlarında yer alan tarihi çınar ağacına giden yol, mülkiyet hakkını elinde bulunduran İnebolu’nun Güde köyü tarafından ulaşıma kapatıldı. İki köyün anlaşmazlığı yüzünden yolun ulaşıma kapatılması üzerine Bozkurt ilçesine gelen ziyaretçiler, 8 asırdır tarihe tanıklık eden dev çınar ağacını göremeden geri dönüş yapıyorlar. Vatandaşlar, 812 yaşındaki tarihi çınar ağacını giden yol sorununun en kısa sürede çözülmesini talep ettiler.



“812 yaşındaki tarihi çınar ağacını yolu olmadığı için artık kimse göremeyecek”

812 yaşındaki tarihi çınar ağacının yolunun kapatılması nedeniyle artık burayı kimsenin ziyaret edemeyeceğini söyleyen Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmeni Köyü Muhtarı Salih Sertdemir, “Burası Beldeğirmeni Köyü tüzel kişiliğine ait olan bir alan. Bu alanda tarihi camimiz ile 850 yaşında olan tarihi ağacımız var. Ayrıca 5 tanede evimiz bulunuyor. Burası bir yerleşim alanı, daha evvelden de bakkalı, kasabı, manavı olan bir yerleşim yeri. Denize bağlantı sağlayan iskelemiz var. 1965 yılında karayolu açıldığı zaman bu yerleşim yerine iniş ve çıkış yolları açılmış. Abana tarafından giriş yolu, İnebolu tarafından da çıkış yolu yapılmış. 1965 yılından beri açık olan yolumuz maalesef Güde Köyümüz tarafından kapatıldı. Bundan 10 yıl önce Tapu Kadastro da bizlere ait olan alanı kendilerine yazdırdıktan sonra 10 yıl dolunca ‘biz, burayı kapatıyoruz’ diyerek ihaleye vereceklerini söyledi. İhaleye vermeleriyle birlikte yolumuz kapatıldı. İhaleye verdikleri alanda bizlerin İl Özel İdaresinden ihale ile 40 yıllığına almış olduğumuz otelimizde bulunuyor. Şu anda otelimiz çalışmıyor ama tadilatını yaparak faaliyete geçirmek istesek te bunu yapamıyoruz. Çünkü Tapu Kadastro da yapılan yanlışlar nedeniyle biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Otelin yolu yok, otelin giriş ve çıkışı yok. Otele köprüden inmeniz gerekiyor. Birde burada 5 tane ev var. İki tane cami bulunuyor. 5 tane iş yeri ve 850 yaşında tarihi çınar ağacının olduğu tarihi bir mekan var. Ama bu çarşının artık giriş ve çıkış yolları bulunmuyor” dedi.



“Tarihi çınar ağacının altında artık insanlar çay içemiyor”

Araçlarla 812 yaşındaki tarihi çınar ağacının yanına iniş sağlayan yolun 10 yıl süresinin dolması üzerine Güde Köyü Muhtarlığı tarafından kapatıldığına işaret eden Salih Sertdemir, şöyle konuştu: “Aynı zamanda burası çarşımıza ve evlerimize giriş yolumuz. Güde Köyü Muhtarlığı, burada bir işletme var, burası çalışıyor ve sizler buradan kazanç elde ediyorsunuz. Bende burasını ihaleye vereceğiz, bizde köyümüzün gelirini koruyacağız diyorlar. Burasını otopark olarak ihaleye vereceklermiş. Fakat ihaleyi alan şahıs buraya otopark yapamadı, bunun üzerine burayı da işlemez hale getirerek yolu kapattı. Buradaki işletmeye takılmış, ben buradaki işletmeyi çalıştırmayacağım diyor. Yani 812 yaşındaki tarihi çınar ağacına insanların araçlarıyla gelmesini engelleyeceğini söylüyor. Şu anda bu tarihi çınar ağacına insanların araçlarıyla olsun yürüyerek olsun gelmesi mümkün değil. Burası tarihi bir işletme, tarihi çınar ağacı altında insanlar çay içmek istiyor fakat biz, onlara çay dahi artık veremiyoruz”



“Yolumuz 1 yıldır kapalı, bir çözüm bulamadık”

Kastamonu Valiliği başta olmak üzere bütün kurumlarla görüştüklerini anlatan Salih Sertdemir, “Bizler, yaklaşık 1 yıldır Sayın Valimizle görüşüyoruz. Kastamonu Valiliğine dilekçeler yazdık. Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne dilekçeler yazıp verdik ama hiçbir tanesinden şimdiye kadar olumlu bir cevap alamadık. İnebolu ve Bozkurt Kaymakamlığına da müracaat ettik, bizlere verdikleri cevapta sorununuzu mahkemede arayacaksınız diyorlar. Daha konuyu mahkemeye taşıyan da olmadı. Yolumuz bir yıldır kapalı, bunun en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan otelin şu anda yolunun olmadığını belirten Salih Sertdemir, “Otelin ihalesi yapılalı 10 yıl oldu. İhaleyi alındı ama otelde bulunan eşyaları ya da otele yapılacak herhangi bir yatırımda otele geçemiyoruz. Çünkü yolumuz yok, geçmemize izin verilmiyor. Buraya zamanında İl Özel İdaresi otel yapmış ve ihaleye çıkartmış. Otel zamanında 10 yıl falan çalıştı ama yol sorunları nedeniyle işletmecisi kapatıp gitti. Şimdi biz, oteli işletmek istesek, tadilat yapmak istesek yapamıyoruz, otele malzeme geçiremiyoruz” şeklinde konuştu.



“14 yıldır yolumuzu kullanıyorlar ama hiç ödeme yapmadılar, bizde kapattık”

Bahsedilen yerin Güde Köyü tüzel kişiliğine ait olduğunu söyleyen İnebolu’nun Güde Köyü Muhtarı İbrahim Sezer, “Burası Beldeğirmeni köyünün yolu değil. Onların orada yolu yok. Yol olsa biz müsaade ederiz, problem yok. Ama kendi yerleri var, kendi yerlerine yol açabilirler. Otel için konuşuyorlar yolu yok diye. Biz, otelin yolunu ihaleye çıkarttık ama ihaleye giren olmadı. Neden almamışlar ihaleyi. Kendi arazilerinden yol yapabilirler. Biz, yangın, acil hasta gibi durumlarda yani afet durumunda yolun kullanılmasına müsaade ediyoruz. Ama şahsi araçların burayı kullanmalarına izin vermiyoruz. Yaklaşık 14 yıldır yani uzun yıllar bu yolu kullanıyorlar. Her defasında onlarla görüşüp şu işin ismini koyalım dedik ama yanaşmadılar. Orası bizim köyümüze ait bir yer. Bin 800 metrekarelik yerimiz var orada. 14 yıldır kullanıyorlar ama bir kuruş şimdiye kadar bize para vermediler. Ticaret yapıyorlar, bizleri sürekli oyalayıp duruyorlar” dedi.

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