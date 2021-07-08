Av tüfeğini temizlerken kazara eşini öldürdü

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA) KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde İrfan Duman, av tüfeğini temizlerken silahın ateş almasıyla eşi Hediye Duman'ın (38) ölümüne yol açtı.

İlçeye bağlı Çevik köyünde oturan İrfan Duman, dün gece iddiaya göre evde av tüfeğini temizlerken silah kazayla ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada yanında bulunan eşi Hediye Duman'a isabet etti. İrfan Duman'ın ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hediye Duman'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı incelemeden sonra Duman'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İrfan Duman gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN

2021-07-08 12:28:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.