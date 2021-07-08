Tosya’da kurban tedbirleri toplantısı yapıldı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurban komisyonu toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında yapıldı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Tosya ilçesinde kurban komisyonu toplantısı yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerini katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramında alınacak olan tedbirler ve uygulamalar görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya 2021 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısını gerçekleştirdik. Kurbanlık hayvan satışı yerleri ile kurban kesim yerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulamalar karara bağlandı" diye konuştu.

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