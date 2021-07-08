Plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte boğulmaların önüne geçilebilmesi için sahil ilçelerini kapsayan toplantı gerçekleştirildi.

Turizm sezonun başlaması ile birlikte sahil ilçelerinde boğulma olaylarını önlemek için İnebolu Osman Sungur Tesisleri'nde, Kastamonu’nun sahil ilçelerini kapsayan "Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler" toplantısı Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu kaymakamları ile belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik 96.Bot Komutanı Akın Satkan ile sahil ilçelerin kolluk kuvvetlerinin birim amirleri katıldı.

Toplantıda, deniz, dere, ırmak, gölet, baraj vb. yerlerde suya girme ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, boğulma olaylarının meydana geldiği ve can kayıplarının yaşandığı kaydedildi. Aynı zamanda toplantıda, önceki yıllarda alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve alınması gereken yeni tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurum temsilcilerinin görüşleri alınarak karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.