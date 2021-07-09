Daday’da suyun tasarrufu anlatıldı

Kastamonu Su Platformu ve Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Suyuna Sahip Çık Kastamonu” adlı projenin ikinci lansman toplantısı Daday’da yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde, protokol üyelerinin eşleri ve ev hanımlarının katıldığı toplantı, Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Bilinçsiz su tüketimin önüne geçilmesi, gelecekte yaşanacak su kıtlığını önlemek ve vatandaşların su tasarrufu konusunda bilgilendirerek farkındalık oluşturmak için düzenlenen projenin lansman toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını ve suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili konuşmayı Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi ve proje öncüsü Bahar Çakır yaptı. Çakır, tasarruflu su kullanımı hakkında bilgiler vererek, bilinçsiz ve aşırı su kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ardından Öğretim Görevlisi Dr. Gökçe Didar Değermenci tarafından “Suyuna Sahip Çık Kastamonu” konulu sunum gerçekleştirilerek, “Küçük Hamlelerle Büyük Tasarruf” adlı video gösterimi sunuldu. Program “Pandemi de Hijyen ve Su Tasarrufu” konulu konferans ile sona erdi.

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