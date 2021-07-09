"En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Kastamonu'da Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve görevli memurlara, "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve görevli memurlardan oluşan toplam 585 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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