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Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan birinin 2 ay, diğerinin de 1 gün önce anne karnında öldüğü belirlendi Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu: "Meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu"

İHA

Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan birinin 2 ay, diğerinin de 1 gün önce anne karnında öldüğü belirlendi Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu: "Meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğum sancısı başlayan inek, 1 gün önce anne sularını yutarak boğulan buzağı ile 2 ay önce karnında ölen iki buzağı dünyaya getirdi. Buzağılar görenleri şaşkına çevirdi.
İnebolu’nun Kabalar köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan R.K., hamile hayvanının rahatsızlanması üzerine veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, yaptığı muayenenin ardından anne karnında 1 gün önce anne sularını yutarak boğulan buzağı ile 2 ay önce anne karnında ölmüş buzağı olduğunu tespit etti. Doğumun ardından buzağılar görenleri şaşkına çevirdi.

"Meslek hayatım boyunca bu durumla ilk kez karşılaştım"
Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu, "Sabah saat 05.00 sıralarında ineğin doğum yapacağı bilgisi geldi. 'Doğum ne zaman başladı?' diye sorduğumuzda 1 gün önce ineğin sularının gelmeye başladığı söylendi. Siyah ve kahverengi renkte pis kokulu suların gelmeye başladığı anamnezi (hastanın öyküsü) alındı. Bizde hemen hayvanın bulunduğu bölgeye gittik. Hayvanın arkasında kuyruğunun dışarı çıktığı pozisyonun ters olduğu için doğum yapamadığını sahibine söyledik ve hemen hayvana müdahale ettik. Yaklaşık 110 dakikada doğum gerçekleşti. Tekrar rahimi kontrol ettik. Kontrol sırasında rahimde bir tane daha yavru olduğunu tespit ettik. Müdahalede bulunarak o yavruyu da çıkardık. Ancak ilk doğan yavru buzağı 1 gün önce ölmüş, ikinci doğan yavru buzağı da 2 ay önce anne karnında ölmüş fakat diğer yavruyu hiçbir şekilde etkilememiş. Yetiştiricinin bize biraz geç haber vermesi sonucu sağlam olan diğer yavru da maalesef kanalda boğularak can vermiş. Yetiştiricimize geçmiş olsun diyoruz. Bu ayrıca benim meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu" dedi.

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