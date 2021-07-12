Barakada yaşayan vatandaş, bir lokma ekmeğini 36 kedi ile paylaşıyor Evinde yiyecek ekmeği yok, kedilerine sosisle bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barakada yaşayan vatandaş, bir lokma ekmeğini 36 kedi ile paylaşıyor Evinde yiyecek ekmeği yok, kedilerine sosisle bakıyor

İHA

Barakada yaşayan vatandaş, bir lokma ekmeğini 36 kedi ile paylaşıyor Evinde yiyecek ekmeği yok, kedilerine sosisle bakıyor

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde barakada yalnız yaşayan bir kişi, lokmasını 36 kedi ile paylaşıyor. 65 yaş maaşı alan hayvansever, kendi yiyemediği sosisleri kedilerine yediriyor.
Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde Kırlardere Mahallesi Ayanoğlu Sokak’ta ikamet eden 68 yaşındaki Nazmi Özsoy, yalnız yaşadığı barakasını 36 kedi ile paylaşıyor. 65 yaş maaşı alan ve Kaymakamlıktan iki ayda bir verilen 300 lira ile 25 tanesi büyük, 11 tanesi yavru olan 36 kediye bakan Nazmi Özsoy, kendisi yiyemediği sosisleri kedilerine yediriyor. Beslediği kedilerle aynı tastan yemek yiyen Nazmi Özsoy, kedilerle birlikte aynı döşekte yatıyor. Özsoy, kedilerin maliyetinin arttığını ve artık bakamayacak duruma geldiğini belirterek, kedilerin sahiplenilmesini ya da kendisine destek olunmasını istedi.
Kedilerin her yıl Mart ayında yavruladığını belirten Nazmi Özsoy, “Büyük kediler var. Benimle birlikte dağa gidip geliyorlar. Peşimden ayrılmıyorlar. Ben, 65 yaş aylığı alıyorum. Paramın hepsini kedilere harcıyorum, parasız kalıyorum. İki ayda bir kaymakamlıktan 300 lira para veriyorlar" dedi.
Kaymakamlık tarafından Ramazan ayında kendisine yemek geldiğini söyleyen Özsoy, “Yemek geldiği zaman eve bir tane kedi geldi. Bundan 4 yıl önce. Kedi evden bir daha ayrılmadı ve burada ocak başında yavru yaptı. Bende insanlık namına kediye yemek verdim, baktım ona. Daha sonra kedi yavru yapınca böyle çoğaldılar. Köyde de kimse yok. Kedilere bakan olmadı. Sadece ben bakabildim ama yavru yapa yapa çoğaldılar” diye konuştu.

“25 tane büyük, 11 tane yavru kediye bakıyorum”
Şu anda evde 25 tane büyük kedisinin, 11 tane de yavru kedisinin olduğunu ifade eden Nazmi Özsoy, “Bunlara artık yetişemiyorum, ya alıp buradan götürsünler ya da bana yardım etsinler, ben bakayım. Başka çaresi yok. Ben bıktım artık bu hayattan. Yavrular üşümesin diye sobayı da yaktım. Ben burada yaşıyorum, burada yatıp kalkıyorum. Aldığım bir lokma ekmeği, bu kedilere veriyorum, kendi yiyorum. Şimdiye kadar bu şekilde geçindim ama artık zorlanıyorum, geçinemiyorum” şeklinde konuştu.

“Kedilerle aynı tasta, aynı tabakta yemek yiyorum”
Kedilerle aynı tasta ve aynı tabakta yemek yediğini ve perişan halde olduğunu anlatan Özsoy, “Kediler üşümesin diye yaz aylarında yağmurlu havalarda, serin olduğu zaman sobayı mecbur yakıyorum. Yavrular üşüyor. Bunlara ben çocuklarım gibi bakıyorum. Fakat artık ben bıktım, olmuyor, ya devletten yardım bekliyorum ya da birileri alıp götürsün. Kaymakamlık iki ayda bir 300 lira para veriyor. Buda yetmiyor bana. 65 yaş maaşım var. Maaşım olmasa bu kedilere bakamam. Ama artık param yetmiyor, bende borç ediyorum. Kedilere süt, yoğurt, sosis, kedi maması, makarna, çorba her şeyi önlerine koyuveriyorum. Artık bakamıyorum ya bana yardım etsinler ya da bu kedileri alıp başka yere götürsünler, başka çaresi yok. Yoksa burada ölüp gideceğim. Köyde kimse yok, yardım eden yok. Tek başıma kaldım burada” ifadelerini kullandı.
Bir kedisinin hasta olduğuna işaret eden Özsoy, şöyle konuştu: “6 kardeş olan bir kedim var. 5 kardeşi öldü. Şu anda hasta, bu da ölmesin diye süt, yoğurt veriyorum. Bakıyorum ölmesin diye. Emin olun benim gibi kedilere kimse bakmamıştır.”

“Köyde bizleri sürekli rahatsız ediyorlar”
Köy sakinlerinden Tacettin Şahin ise, “Bu kardeşimiz burada yalnız yaşıyor. Evinde 3040 tane kedi var. Bu kedilere de bakamıyor artık. Bu kediler barınağa mı alınır, belediyenin sosyal tesislerine mi konur, buna ne yapılacaksa bizlere bir yardımcı olunmasını istiyoruz. Bu kardeşimizi de kurtaralım. Evini de görüyorsunuz, evi de çok kötü durumda. Buna devletimiz bir el atsın istiyoruz. Kaymakamlık yardım etsin de bir ev yapalım, bizde destek olalım köylü olarak” dedi.
Hayvansever Özsoy’un aldığı maaş ile her gün marketten kedilere mama aldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Bu kardeşimizin işi gücü kedi. 65 yaş maaşı alıyor, aldığı para ile gidip her gün marketten alışveriş yapıyor. Bu aldıklarını kedilere yedirip kedilere içiriyor. Kedilerle yatıp kedilerle kalkıyor. İçeride durumu görüyorsunuz. Bu kedilere bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kediler köyde bizlere de rahatsız ediyor. Kapıları açık bırakamıyoruz. Hemen içeriye giriyorlar, boş gördükleri eve giriyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkoğlu, "Bir olduğumuz sürece dünya markası ürünler çıkartacağız"
YEREL HABERLER Fındıkoğlu, "Bir olduğumuz sürece dünya markası ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan birinin 2 ay, diğerinin de 1 gün önce anne karnında öldüğü belirlendi Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu: "Meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu"
YEREL HABERLER Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan ...
Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını ...