Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalle, korona vakalarının artış göstermesi üzerine karantinaya alındı.

İstanbul’dan aile ziyareti için Çatalzeytin’in Sökü köyü Beşevler Mahallesine gelen bir ailede Covid19 hastalığının tespit edilmesi üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, artan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için Sökü köyü Beşevler Mahalllesi’nin 14 gün karantinaya alındığını bildirildi. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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