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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da hububat hasadı başladı

İHA

Tosya’da hububat hasadı başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 80 bin dekarlık alanda hububat hasadı başladı. Üreticiler, zamansız yağan yağmurlardan dolayı rekolteyi düşük bekliyor.
Yaklaşık 160 bin dekar hububat ekim alanı bulunan Tosya ilçesinde, bu yıl ekimi yapılan 80 bin dekarlık alanda hububat hasadı biçerdöverlerle yapılıyor. İlçede ekimi yapılan buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin hasat yapıldığı alanlarda, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken çiftçileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çiftçilere bereketli mahsul yılı dileyen Eken, "Sezonumuzu açtık, biçerleri kontrole geldik. Rekoltenin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yağmurların zamansız yağmasının rekolteyi biraz düşürdüğünü tahmin ediyoruz. Vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre verimde etkilenme var. Yağmurdan dolayı bu yıl ki rekolteyi düşük bekliyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bol bir yıl olur. Vatandaşlarımıza sağlıklı mutlu bereketli bir yıl diliyorum" dedi.
Hasadı yapılan ürünler biçerdöverlerden traktörlere yüklenip ambara taşınıyor.

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