Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 5 şüpheli şahıs, İnebolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yaptıkları tespit edilen şebekeye operasyon gerçekleştirdi. İnebolu ilçe merkezi ile Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar, İnebolu Adalet Sarayına sevk edildi. İnebolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan yargılama sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 5 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda yapılan aramada 840 adet sentetik ecza hapı, 168.76 gram kubar esrar, 71.48 gram uyuşturucu veya uyarıcı metamfetamin, 24 gram bonzai, 134,12 gram cam kavanoz içerisinde sıvı uyuşturucu madde, 13 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya yarayan cam pipo, 5 adet 0,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaya yarayan plastik pet şişesi, 1 adet esrar maddesi öğütmeye yarayan değirmen, 3 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm çapında tabanca ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.