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Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak

İHA

Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop’ta Su Ürünleri Temel Atma ve Keten Müzesi Sözleşme imza törenine katılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilen “Sinop Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi”nin temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde bir takım açılış ve temel atma törenleri için Sinop’u ziyaret edecek. Bakan Varank, programı kapsamında 17 Temmuz Cumartesi günü Sinop’ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan “Sinop Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi”nin Temel Atma törenine katılacak. KUZKA tarafından Sinop Keten Müzesi Güdümlü Projesi Sözleşme İmza Törenine de eşlik edecek olan Bakan Varank daha sonra biyokütle enerji santralinin açılışını gerçekleştirecek.

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