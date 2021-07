Kastamonu’da çilek hasadı başladı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanılan ve kısa sürede büyük rağbet gören çilekte sezonun ilk hasadı başladı.

Seydiler’de vatandaşların başlıca geçim kaynağı olan hayvancılıkla, şeker pancarı ve siyez ekiminin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda ek gelir getirmesi için çilek ekimine başlandı. Çilek tarlarında imece usulü hasat gerçekleştirilirken, toplanan ürün satışa sunulmak üzere şehirdeki ve kent dışındaki market ve manavlara gönderiliyor.

Seydiler’de hasadın başlaması nedeniyle Vali Avni Çakır, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile birlikte çilek hasadı yapıldığı esnada üreticileri ziyaret etti. Vali Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan “Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Seydiler’de Cihan ve Ceyhun Hasanbaşoğlu ile Ağlı’da Sümran Guyucu Yalçın, Murat Guyucu ve Mustafa Yalçın’ın bahçelerinde çilek hasadına katıldıklarını kaydetti. Çilek yetiştiriciliği yapan Cihan ve Ceyhun Hasanbaşoğlu ise çilek üretimine 3 yıl önce başladıklarını belirterek, “İlk etapta 3 bin kök çilek dikimi yaptık. Çilek yetiştiriciliğini biraz daha kavrayınca üretimimizi daha da arttırdık. Aroması, lezzeti ve talebin de artması ile bu yıl 4 bin kök çilek dikimi yaptık” dedi.

Çilek yetiştiriciliğine merak ettiğini için başladığını anlatan Cihan Hasanbaşoğlu, “Bir merak ve toprakla uğraşmanın verdiği huzur ile çilek yetiştiriciliğine başladım. Çilek yetiştiriciliği yapmaya her geçen gün hevesim daha da arttı. Lakin çileği dalından yemesi ne kadar tatlı ise problemleri de bir o kadar zor. İlk yıl bizler sadece çilek yetiştirmesini öğrendik. İkinci yılımızda ise çilek yetiştirmeyi öğreniyorsun, zorlukları gözle görülmeyen akar sularına varana kadar ama bıkmamak lazım. Her işte olduğu gibi cefa varsa sefasını da yaşarsın, azmettim ve gayrettim şimdi de alternatif bir ürün edinmiş oldum. Bu sayede artı ailemize ek gelir ve ikinci yılın sonrasında ise bu işi daha iyi yapacağım diye kendime söz verdim. Mesela kendimize her istediğimiz zaman bahçeden gidip alıyoruz. İyide toprak bizden ne istiyor, eksiği fazlası ne var diye toprak analizi yaptırmak ile yeni bir bölmeye başladım” dedi.

Bu yıl 4 bin adet kök çilek diktiğini ifade eden Hasanbaşoğlu, “Bu yıl ve gidişatın güzelliğini görerek yaşamak tarifi mümkün değil. Çilek yetiştiriciliği yapmak isteyen herkese azdan başlayıp çoğaltmalarını tavsiye ediyorum. Hemen pes etmesinler” diye konuştu.

