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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Araç sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Zonguldak’a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 67 EH 092 plakalı Tofaş marka otomobil, HanönTaşköprü karayolunun Sirke köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, yaralanan ise olmadı. Aracın çarptığı elektrik direği ise yıkıldı.

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