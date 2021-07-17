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Yaşadığı barakada kedilere bakan vatandaşa belediyeden yardım

İHA

Yaşadığı barakada kedilere bakan vatandaşa belediyeden yardım

Kastamonu Belediyesi, Ağlı ilçesinde yaşadığı barakada 36 kediye bakan vatandaşa mama yardımında bulundu.
Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Kırlardere Mahallesi Ayanoğlu Sokak’ta ikamet eden 68 yaşındaki Nazmi Özsoy, yalnız yaşadığı barakasını 36 kedi ile paylaşıyor. 65 yaş maaşı alan ve Kaymakamlıktan iki ayda bir verilen 300 lira ile 25 tanesi büyük, 11 tanesi yavru olan 36 kediye bakan Nazmi Özsoy’a Kastamonu Belediyesi mama desteğinde bulundu. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla Kastamonu Belediyesine Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekipleri, Ağlı ilçesine giderek Nazmi Özsoy’u evinde ziyaret etti. Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak’ın da eşlik ettiği ziyarette Kastamonu Belediyesi tarafından 60 kilogram kedi maması, Özsoy’a teslim edildi. Ayrıca ekipler, Özsoy ile bir süre sohbet ederek diğer ihtiyaçlarını da karşıladı.
Özsoy, Kastamonu ve Ağlı Belediyesine kendisine gösterdiği destek ve ilgiden ötürü teşekkür etti.

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