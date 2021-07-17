Kastamonu’da mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi Menderes Caddesinde ikamet eden Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş ve kızı Bahar Erbaş, dün akşam saatlerinde yemekte mantar yediler. Yemeğin ardından yatıp uyuyan aileden Bahar Erbaş, gece saatlerinde rahatsızlandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin çağrılması üzerine Bahar Erbaş, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş’ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Hasan Erbaş ile eşi Şerife Erbaş’ın cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bahar Erbaş’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.