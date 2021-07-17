Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü Uyandırmak için girdiği odada anne ve babasının ölüsünü buldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, odaya giren kızları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da akşam saatlerinde mantar yiyen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı çifti, daha sonra uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde ise anne babasını uyandırmak için odaya giren çiftin kızı, anne babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ve babasının uyanmaması sonrasında durumu 112 ekiplerine bildiren kızın ihbarı ile eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Evbaşı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı’nın cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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