Kestane balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı Kestane balının hasadına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı Kestane balının hasadına başlandı

İHA

Kestane balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı Kestane balının hasadına başlandı

Kastamonu ve çevresinde son haftalarda yağan yağmur nedeniyle yüzde 50 verim kaybı yaşanan kestane balında hasat başladı.
Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının fazlalık göstermesi sebebiyle Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide,
Doğanyurt ve İnebolu olmak üzere 6 ilçede yoğun olarak kestane balı üretimi yapılıyor. Adeta şifa deposu olan ve düzenli tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanan kestane balının bu yılki hasadına da başlandı. Abana’da kestane balı üretimi yapan arıcılar, kovanları açarak petekleri aldı. Arıcılar, sağımın ardından topladıkları petekleri süzerek kestane balını elde etti. Bu yıl kilosu 200 liradan satılacak olan kestane balında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 verim kaybı yaşandığı belirtildi. Arıcılar, havaların kurak geçmesi ve son haftalarda yağmur yağması nedeniyle verimin geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü söyledi.

"Süzme aşamasına geçiyoruz"
Abana’da kestane balı üretimi yapan 38 yaşındaki Ahmet Çaycı, "Kestane ballarımızı yeni aldık, sağımını ve hasadını yaptık. Şimdi de süzme aşamasına geçiyoruz. Bende bunu yaşatabilmek adına çocuğuma öğretiyorum. Bu şekilde arıcılığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Arı olmazsa tarım olmaz. Arı bitkilerin ve meyvelerin döllenmesinde çok önemli katkısı vardır. Kestane çiçeği endemik bir çiçek olduğundan dolayı şifa kaynağı bir bitkidir. Kestane balının özellikleri anlatmakla bitmez. Kestane balı tam bir şifa kaynağıdır. Her yerde yetişmediği gibi Kastamonu’da da sahil boyunda yoğunlukta kestane ağaçları bulunmaktadır. Kestane balının adına festivaller dahi düzenlenir. Kestane balı, insan sağlığı açısından çok etkili, çok güzlü bir baldır" şeklinde konuştu.

"Kestane balında verim yüzde 50 düştü"
Kestane balının geçtiğimiz yıla göre az olduğunu vurgulayan Çaycı, "Kestane balı sezonumuz bu yıl biraz buruk geçti. Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 civarında bir verim kaybı yaşıyoruz. Bu hava şartlarından dolayı, mevsimlerin değişkenlik, yağmurlu ve çok kurak gitmesinden dolayı bir hayli verim kaybı yaşadık. Bu yıl ki rekoltemiz de geçtiğimiz yıllara göre düşük, hemen hemen yarı yarıya düşük görünüyor. Bunu da havaların kurak gitmesi ve tam bal akımında arıların yağmurlara denk gelmesine bağlıyoruz" dedi.

"Gündüz tarım ilaçlarının kullanılması arıları çok fazla etkiliyor"
Tarım ilaçlarından arıların çok fazla etkilendiğini anlatan Çaycı, "Bilinçsiz ilaçlama maalesef arıyı çok etkiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. İlaçlamalarını gündüz saatlerinde değil de akşam saatlerinde arının
kovana girmesine yakın yapmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tarım ilaçlarından çok fazla zarar görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Babasına yardım etmek için yanında çalışan 8 yaşında Anıl Çaycı, "Arıcılığı çok seviyorum. Balı da yemesini seviyorum. Annem ile babama yardım ediyorum. Arıcılık çok zahmetli bir iş ama çok da eğlenceli bir meslek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Karayolu kenarında kalan şehit mezarı ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Karayolu kenarında kalan şehit mezarı ilgi bekliyor
Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü Uyandırmak için girdiği odada anne ve babasının ölüsünü buldu
YEREL HABERLER Yedikleri mantar sonları oldu: 2 ölü Uyandırmak için ...
Kastamonu’da mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu’da mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını ...
111 okçunun katıldığı şampiyona nefes kesti 70 metreden hedefi vurabilmek için kıyasıya mücadele ettiler
YEREL HABERLER 111 okçunun katıldığı şampiyona nefes kesti 70 ...
Evde cansız bedenleri bulunan çiftin ölümünde zehirlenme şüphesi
YEREL HABERLER Evde cansız bedenleri bulunan çiftin ölümünde ...
Yaşadığı barakada kedilere bakan vatandaşa belediyeden yardım
YEREL HABERLER Yaşadığı barakada kedilere bakan vatandaşa ...
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Kastamonu’da çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Kastamonu’da çilek hasadı başladı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak
YEREL HABERLER Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kaymakçı, şehitliğini ziyaret etti
15 Temmuz şehitleri Tosya’da anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Tosya’da anıldı
Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı göz yaşlarını tutamadı 15 Temmuz şehidinin kardeşinden Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’ya Türk Bayrağı
YEREL HABERLER Şehit kardeşi bayrak hediye edince bakan yardımcısı ...