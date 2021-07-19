Ot biçerken traktörle uçuruma yuvarlandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ot biçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, uçuruma yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Habiloğlu Mahallesinde 46 yaşındaki Zeki Köse, kendisine ait tarlada büyüyen otları biçmek istedi. Bunun için Zeki Köse, 37 KL 592 plakalı traktör ile tarlasındaki otları biçmeye başladı. Bir süre sonra Köse idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Zeki Köse, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ambulansa alınan Zeki Köse, Daday Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması olduğu öğrenilen Zeki Köse’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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