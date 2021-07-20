İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde Adil ve Recep Açılan’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.

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