Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kontrplak fabrikasının talaş silosunda bir anda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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