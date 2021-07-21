Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar Kamelyanın altında kalan 3 kişi yaralandı

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelya çöktü. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelyanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu göçük altından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.