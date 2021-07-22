Hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hafif ticari araç, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Cide’den Kastamonu istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GR 5499 plakalı Nissan marka hafif ticari araç, CideKastamonu karayolu 10. kilometresinde yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken araç ise yoldan çıkarak şarampolde durabildi. Kazada yaralanan olmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.