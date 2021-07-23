Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza yapanın yakınları, olay yerinde diğer sürücüye saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza yapanın yakınları, olay yerinde diğer sürücüye saldırdı

İHA

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza yapanın yakınları, olay yerinde diğer sürücüye saldırdı

KastamonuKarabük karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuKarabük karayolu Saltuklu köyü mekviinde sürücüsü tespit edilemeyen 34 AG 4098 plakalı Ford marka otomobil ile Şaban T. yönetimindeki 34 CTA 24 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada Hülya H. (38), Şaban T. (66), Muhlis M., Hanife M., Demirhan H.(4) ve Semira Meryem H. (8) yaralandı. Kazada araçta sıkışanlara ise ilk yardımı araç itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Karabük’ten sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Ekipler, araçta sıkışanları çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan bazı kazazedelerin ise araçtan fırlayarak etrafa savruldukları görüldü. Kazanın ardından çok sayıda ekip, olay yerine sevk edilerek önlem aldı. Kazada yaralananlar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Öte yandan kaza yapanın yakınları, olay yerine geldikleri sırada diğer sürücüye saldırdı. Bu sırada emniyet güçleri ve çevredeki vatandaşlar araya girerek olayın büyümesini engelledi. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların yediemin otoparkına çekilmesiyle tekrar normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek ...
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye balıkçılar ...
Hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Muhtar köyü sineklere karşı ilaçlıyor
YEREL HABERLER Muhtar köyü sineklere karşı ilaçlıyor
Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar Kamelyanın altında kalan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Piknik yaptıkları kamelyanın altında ...
Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kontrplak fabrikasında çıkan yangın korkuttu